BVB staunt nicht schlecht – Konkurrent mit Transfer-Hammer

Bei Borussia Dortmund sind die Transferplanungen kurz vor dem Ende der Transferphase so gut wie abgeschlossen. Viel wird beim BVB nicht mehr passieren. Bei der Konkurrenz ist aber nochmal ordentlich Schwung drin.

Meister Bayer Leverkusen hat in den letzten Tagen der Transferphase noch einen spektakulären Deal eingetütet. Für den abwandernden Odilon Kossounou zaubert der BVB-Konkurrent mal eben so einen absoluten Top-Ersatz aus dem Ärmel.

BVB-Konkurrent sorgt mit Transfers für Aufsehen

Viel ist bei Bayer Leverkusen in diesem Sommer nicht passiert: Mit Martin Terrier, Aleix Garcia und Januel Belocian hat sich der Meister punktuell verstärkt. Auf der Abgabeseite sind Adam Hlozek und Sardar Azmoun die erwähnenswerten Transfers.

Kurz vor Toresschluss bahnt sich nun aber nochmal ein echter Hammer-Transfer an. Innenverteidiger Odilon Kossounou steht kurz vor einem Abschied. Der 23-Jährige soll für ein Gesamtpaket in Höhe von 30 Millionen Euro zu Atalanta Bergamo wechseln.

Leverkusen holt Mukiele zurück in die Bundesliga

Auf diesen Abgang war Bayer Leverkusen aber offenbar vorbereitet: Die Leverkusen haben direkt einen Ersatz geholt – und der ist nicht irgendwer. Der deutsche Meister ist sich mit Paris Saint-Germain über eine Leihe von Nordi Mukiele einig.

Mukiele wechselte 2022 für 12 Millionen Euro von RB Leipzig zu Paris Saint-Germain. Anfang des Jahres war noch der FC Bayern München an dem Franzosen interessiert, doch der Deal scheiterte.

Der 26-Jährige stand bei Paris Saint-Germain in den ersten beiden Spielen nicht im Kader, kam auch in den Jahren zuvor nicht über die Rolle des Ergänzungsspielers hinaus. Mukiele ist flexibel einsetzbar – sowohl als Rechtsverteidiger, als auch als Innenverteidiger in der Dreierkette. Er kann Kossounou bei Leverkusen 1:1 ersetzen.