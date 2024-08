BVB-Fans fallen vom Glauben ab – Hammer-Wechsel von Ex-Flop perfekt

Einst wechselte er als großes Juwel für knapp vier Millionen Euro zum BVB. Mikel Merino kam 2016 von CA Osasuna an die Strobelallee – damals war der Spanier 20 Jahre alt. Schwarz-Gelb versprach sich von ihm ein starkes Talent für die Zukunft – doch dieser Plan ging absolut nicht auf.

Er blieb lediglich eine Saison bei Schwarz-Gelb, wurde dann zunächst an Newcastle United ausgeliehen und ein Jahr später fest verkauft. Insgesamt kam er auf magere neun Einsätze für den BVB, ehe er schon wieder den Abflug gemacht hat.

Ex-BVB-Profi Merino ab sofort ein „Gunner“

Doch seit seinem Abgang aus Dortmund ging seine Karriere steil nach oben. 2018 wechselte er für knapp 12 Millionen Euro von Newcastle zu Real Sociedad in seine Heimat. Dort entwickelte er sich in den vergangenen sechs Jahren zu einem absoluten Top-Spieler. Egal ob in der Liga, im Pokal oder gar in der Champions League: Merino war gesetzt und lieferte ab.

2020 debütierte er sogar für die spanische A-Nationalmannschaft und ist mittlerweile einer der besten Mittelfeldspieler seines Landes. In diesem Sommer hat er den großen Wechsel angepeilt – nach langen Verhandlungen ist er nun unter Dach und Fach.

++ Borussia Dortmund: Füllkrug-Albtraum nimmt seinen Lauf – Ex-Star muss machtlos zusehen ++

Am Dienstag (28. August) hat der FC Arsenal die Verpflichtung des ehemaligen Dortmunder bekannt gegeben. Der Spanier ist für satte 32 Millionen Euro aus Spanien auf die Insel gewechselt und wird künftig mit den „Gunners“ auf Titeljagd gehen – ein echter Hammer-Wechsel. Nach Riccardo Calafiori vom FC Bologna ist Merino der zweite Top-Transfer des Sommers bei Arsenal.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter / X, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Premiere-League-Titel gleich im ersten Jahr?

Die Entwicklung des Ex-BVB-Akteurs ist zweifelsohne beeindruckend – damit war während seiner Zeit in Dortmund wohl kaum zu rechnen. Doch nun zählt er zu den Hoffnungsträgern eines Premiere-League-Top-Klubs. Die „Gunners“ möchten die Meisterschaft in diesem Jahr unbedingt nach Nord-London holen.

Weitere News:

Die Fans des FC Arsenal feiern diesen Transfers durchaus ab – denn Merino bringt eine gewisse Flexibilität mit. Dadurch wird das Spiel von Mikel Arteta noch unberechenbarer. Wird der Spanier dabei helfen, Manchester City endlich vom Thron zu stoßen?