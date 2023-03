Borussia Dortmund: Nach tränenreichem Moment – BVB-Fans starten rührende Aktion

Am Mittwoch (15. März) hat die U19-Mannschaft von Borussia Dortmund das Final Four in der UEFA Youth League knapp verpasst. Nach einem packenden Spiel scheiterte das Team von Trainer Mike Tullberg im Elfmeterschießen am kroatischen Kontrahenten Hajduk Split.

Der Grund für das Ausscheiden war dabei der verschossene Elfmeter von Innenverteidiger Filippo Mane. Auf diesen haben die Fans von Borussia Dortmund nun reagiert und eine rührende Aktion gestartet.

Borussia Dortmund scheitert an Hajduk Split

Nach einem 1:1-Unentschieden nach den regulären 90 Minuten folgte direkt, wie es in der Youth League üblich ist, das Elfmeterschießen. In einem packenden Showdown hielten bei den ersten acht Schützen beider Mannschaften die Nerven und brachten den Ball mal mehr mal weniger sicher im Tor unter. Dann kam Innenverteidiger Filippo Mane zum Elfmeterpunkt. Den schwachen Flachschuss in die linke untere Ecke des Italieners konnte Buljan im Tor von Hajduk parieren.

Nachdem dann Kavelj im Trikot des kroatischen Klubs den Ball wieder sicher verwandeln konnte, war das Ausscheiden der BVB U19 besiegelt. Direkt danach brach der einzige Fehlschütze des Abends noch auf dem Platz in Tränen aus, woraufhin er von seinen Teamkollegen getröstet werden musste.

Fans starten rührende Aktion für Mane

Im Anschluss an die Partie schlossen sich die Fans in den sozialen Netzwerken schnell zusammen, um dem 18-Jährigen den nötigen Trost zu spenden. Viele Fans auf Twitter posteten plötzlich Bilder, auf welchen zu sehen ist, wie sie Mane aufmunternde Worte über den Instagram Direct Messenger zukommen ließen. „Kopf hoch, du hast das gut gemacht. Die Zukunft gehört dir“ schreibt so beispielweise ein Anhänger. Ein anderer schrieb eine ähnliche Nachricht und ergänzte: „Das passiert den Besten“. Auch, dass die Fans trotz seines Fehlschusses „stolz“ auf ihn sein würden, war zu lesen.

Wenige Stunden später durften sich einige Fans dann sogar über eine Nachricht von Mane freuen, in welcher er sich offensichtlich für die lieben Worte bedankt. Das zeigt also, dass die Aktion der BVB-Anhänger die erhoffte Wirkung wohl erzielt hat und beim Spieler angekommen ist. Auch wenn Mane höchstwahrscheinlich noch einige Tage mit dem Fehlschuss zu kämpfen haben wird, dürfte die Aktion der Fans die Verarbeitung dessen etwas einfacher machen.