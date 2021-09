Borussia Dortmund ist einer der erfolgreichsten Fußball-Vereine Deutschlands. In der ewigen Tabelle der Bundesliga belegt der BVB Platz zwei. Wir zeigen euch in diesem Video die größten Erfolge der Dortmunder Vereins-Geschichte.

Borussia Dortmund: Das sind die größten Erfolge in der Geschichte des BVB

Borussia Dortmund: Was ist denn da los? Bayern-Star zeigt sich auf einmal in BVB-Farben

Seit Jahren schon sind diese beiden Klubs erbitterte Rivalen: Borussia Dortmund der FC Bayern München.

Thomas Müller (m.) oder Robert Lewandowski in den Farben von Borussia Dortmund? Heute eigentlich unvorstellbar. Foto: imago images/Sven Simon

Nicht nur die Vereine, sondern auch die Fanlager von Borussia Dortmund und des deutschen Rekordmeisters pflegen eine Rivalität. Umso größer war die Überraschung der Anhänger, als sie jetzt einen Bayern-Star in BVB-Farben sahen.

Borussia Dortmund: Auf einmal zeigt sich Bayern-Star in BVB-Farben

Thomas Müller ist quasi Mister FC Bayern. Kaum einer prägt den FCB wie der Ur-Bayer. Man kennt Angreifer auch eigentlich nur in den Farben des Rekordmeisters.

Jetzt hat der Nationalspieler ein Bild auf Instagram aus der Jugend gepostet, das einigen Bayern-, aber auch BVB-Anhängern vermutlich kurz die Sprache verschlagen hat.

Auf dem Foto ist Müller nämlich ausgerechnet in Schwarz-Gelb zu sehen, ausgerechnet den Farben des Rivalen aus Dortmund. Aber dabei handelt es sich nicht um den Ruhrpott-Klub.

Borussia Dortmund: Gewöhnungsbedürftiger Anblick

Hierbei geht es um seinen Heimatverein TSV Pähl, der ebenfalls diese Farben trägt. Für viele Fans sicherlich noch ein gewöhnungsbedürftiger Anblick.

Thomas Müller sieht das ganze gelassen und nimmt es mit Humor. „Für immer Jung. Leidenschaft, Eleganz, Energie – nur die Farben haben sich geändert“, schreibt er unter seinem Bild dazu.

Am 4. Dezember kommt es zum Duell zwischen Borussia Dortmund und Bayern München. Foto: IMAGO / Kirchner-Media

Beim nächsten Duell der Bayern gegen den BVB wird er dann natürlich wieder das rote Trikot tragen. Am 14. Bundesliga-Spieltag (4. Dezember) kommt es zum Duell zwischen den beiden Dauerrivalen.

