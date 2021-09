BVB-Coach Rose atmet auf: Horror-Szenario verhindert! „Hätte schnell ein Thema werden können“

Als Marco Rose zu Borussia Dortmund kam, hatte Edin Terzic den BVB gerade noch in die Königsklasse geführt und den DFB-Pokal gewonnen.

Für Marco Rose barg die Anfangszeit beim BVB ein großes Risiko, deshalb ist er froh, das Schlimmste überstanden zu haben.

BVB-Cheftrainer Marco Rose. Foto: imago images/Horstmüller

BVB-Coach Rose froh: DIESE Spekulationen konnte er verhindern

Edin Terzic brachte Borussia Dortmund im vergangenen Jahr wieder in die Spur. Unter seiner Leitung stabilisierte sich der BVB, verbesserte die Stimmung im Team und eroberte einen Champions-League-Platz zurück.

Einen Grund für den Trainerwechsel gab es zum Saisonende nicht mehr, doch da stand der Transfer schon längst fest. Statt den Klub zu verlassen, rückte Terzic zurück ins zweite Glied. Er fungiert mittlerweile als technischer Direktor.

Verstehen sich offenbar gut: Terzic und Rose. Foto: imago images/Team 2

Aktuell gibt es auch keine Gründe seine Rückkehr auf den Cheftrainerposten zu fordern, die Ergebnisse stimmen – auch wenn der BVB defensiv noch Nachholbedarf hat.

„Ergebnisse sind das Wichtigste im Profifußball. Da muss man keinen Hehl draus machen. Ergebnisse sind wichtig, um das Vertrauen der Spieler nochmal zu erhöhen und in der Öffentlichkeitswahrnehmung“, meint Rose auf der PK vor dem Spiel gegen seinen Ex-Klub Borussia Mönchengladbach.

BVB-Trainer Rose: Konstellation war nicht ohne

Roses größte Befürchtung hat sich damit nicht bewahrheitet. „Wir alle wissen, dass die Konstellation in Dortmund, als ich herkam, nicht ganz so ohne war. Edin hat das bis hierhin hervorragend gemeinsam mit mir gemeistert. Wenn man sieht, wie wir zusammenarbeiten, wie die Grundstimmung hier ist, dann war das nie ein Thema für uns“, so Rose, der dann sagt: „aber es hätte natürlich relativ schnell ein Thema werden können, wenn die Ergebnisse nicht gepasst hätten.“

Beim BVB sei man ganz froh, dass man dieses Thema bislang habe ausblenden können. Doch die Gefahr ist noch nicht vorbei. Rose warnt: „Ich kenne den Profifußball. Am Samstag ist ein Spiel, am Dienstag ist ein Spiel, am nächsten Samstag ist ein Spiel und dann redet man möglicherweise wieder über andere Dinge.“

