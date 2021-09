Borussia Dortmund: Abschlusstraining vor CL-Spiel – Mehrere Leistungsträger fehlen!

Borussia Dortmund ist einer der erfolgreichsten Fußball-Vereine Deutschlands. In der ewigen Tabelle der Bundesliga belegt der BVB Platz zwei. Wir zeigen euch in diesem Video die größten Erfolge der Dortmunder Vereins-Geschichte.

Borussia Dortmund: Das sind die größten Erfolge in der Geschichte des BVB

Borussia Dortmund erwartet in seinem zweiten Champions-League-Spiel Sporting Lissabon. Doch vor dem Spiel bangen die Fans um ihre Top-Stars.

Borussia Dortmund: Mehrere Leistungsträger fehlen beim Training! Foto: IMAGO / Horstmüller (Bearbeitung DER WESTEN)

Jetzt befeuerten Bilder vom letzten Training von Borussia Dortmund vor dem wichtigen Spiel die Sorgen der Fans weiter an. Einige BVB-Stars fehlten nämlich.

Borussia Dortmund: Letztes Training – Diese BVB-Stars sind zurück und diese fehlen

Beim Aufeinandertreffen mit Borussia Mönchengladbach musste der BVB bereits auf seine Tor-Garanten Erling Haaland und Marco Reus verzichten. Die Schwächung in der Offensive war dem Spiel der Schwarzgelben anzusehen. Mit 0:1 ging die Partie verloren.

Muss Borussia Dortmund erneut auf seine Topstars Erling Haaland (l.) und Marco Reus (r.) verzichten? Foto: IMAGO / Poolfoto

Nur zwei Tage später wartet mit Sporting Lissabon jedoch der nächste Gegner in der Champions League. Beim Abschlusstraining war jedoch erneut keine Spur von Erling Haaland zu sehen.

„Bei Erling tut es richtig weh. Ich traue Erling viel zu, aber wir müssen gucken. Vielleicht hat er gut regeneriert und es geht doch schneller. Wir müssen gucken“, sagte Trainer Marco Rose am Dienstagmittag in der Pressekonferenz und gab den Fans damit wenig Hoffnung.

„Marco ist gestern gelaufen. Da muss man schauen, wie das im Abschlusstraining funktionieren kann“, äußerte er sich zu seinem Kapitän. Reus nahm beim Abschlusstraining immerhin mit getaptem Knie zu sehen.

Auch Mats Hummels, Axel Witsel, Thomas Meunier, Manuel Akanji und Raphael Guerreiro waren nicht auf dem Platz. Ob sie nur geschont werden oder doch etwas Ernsteres dahintersteckt, kann zum jetzigen Zeitpunkt nur vermutet werden.

Doch es gibt auch Hoffnung!

Brandt und Can wieder auf dem Platz

Doch es gibt auch Verletzte, die beim Teamtraining zurückkehren. Sowohl Emre Can als auch Julian Brandt absolvierten die Einheit mit.

Can fiel zuletzt wegen einer Oberschenkelverletzung aus und Brandt klagte über Muskelbeschwerden. Beim Blondschopf scheinen die Chancen auf einen Einsatz am Dienstag auf jeden Fall gestiegen zu sein. „Julian hat gestern voll trainiert. Wenn das heute funktioniert, ist er sicher eine Option“, sagte der BVB-Coach in der PK.

Ob es tatsächlich für das CL-Spiel gegen Sporting Lissabon reicht, erfährst du bei uns im Live-Ticker >>>(cg)