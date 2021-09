Borussia Dortmund ist einer der erfolgreichsten Fußball-Vereine Deutschlands. In der ewigen Tabelle der Bundesliga belegt der BVB Platz zwei. Wir zeigen euch in diesem Video die größten Erfolge der Dortmunder Vereins-Geschichte.

Borussia Dortmund: Das sind die größten Erfolge in der Geschichte des BVB

Borussia Dortmund: England-Legende bringt BVB-Juwel mit Bayern in Verbindung – „Die perfekte Lösung“

Diese Worte werden die Fans von Borussia Dortmund nicht gerne hören.

Neben Erling Haaland begeistert derzeit ein weiterer Spieler die schwarzgelben Massen: Jude Bellingham. Der Engländer begeistert von Woche zu Woche und erregt auch in seiner Heimat Aufmerksamkeit. Ein ehemaliger Profi bringt nun das absolute Horror-Szenario für Borussia Dortmund ins Spiel.

Borussia Dortmund: Folgt Bellingham auf Götze, Lewandowski und Hummels?

Mit Mario Götze, Robert Lewandowski und Mats Hummels verloren die Borussen in den vergangenen Jahren oftmals enorm wichtige Spieler an den FC Bayern München. Dass Bellingham in den kommenden Jahren zu einem ebenso wichtigen Spieler werden wird, bezweifelt derzeit niemand.

------------------------

Das ist Jude Bellingham

Geboren am 29. Juni 2003 in Stourbridge

Spielt seit der Jugend für Birmingham City

Schon mit 16 Jahren kam er regelmäßig in der englischen zweiten Liga zum Einsatz

Position: Zentrales Mittelfeld

Wechselte für rund 25 Millionen Euro zum BVB

------------------------

Ex-England-Profi Steve McManaman glaubt allerdings nicht, dass der BVB den 18-Jährigen auf lange Sicht halten kann. „Dortmund ist ein perfektes Sprungbrett für ihn, weil er jede Woche spielt und auch in der Champions League spielen kann“, schreibt er in einer Kolumne für „Horseracing.net“.

„Ohne Borussia Dortmund zu nahe treten zu wollen, aber er wird in Zukunft zweifellos bei einem Team mit höherer Qualität spielen“, ist sich der 49-Jährige sicher und bringt damit die Bayern ins Spiel.

Steve McManaman schwärmt von Jude Bellingham. Foto: dpa

Auch wenn er sich sicher ist, dass Bellingham eines Tages in die Premier League zurückkehren wird, meint er: „Wenn Jude den deutschen Lebensstil liebt, möchte er vielleicht zu Bayern München wechseln, denn das ist der einzige Verein in Deutschland, bei dem man garantiert erfolgreich sein kann.“

Borussia Dortmund: McManaman sieht großes Problem beim BVB

Das große Problem von Borussia Dortmund sei es, dass man jedes Jahr einen Starspieler abgeben würde und so immer wieder ins Hintertreffen gegenüber dem großen Konkurrenten aus dem Süden gerate.

------------------------------

------------------------------

Für Bellingham gebe es allerdings viele weitere Möglichkeiten. So bringt er neben Bayern München auch Chelsea London, Manchester City und Manchester United ins Gespräch. „Für sie wäre Jude die perfekte Lösung“, ist er sich sicher. (mh)