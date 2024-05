Borussia Dortmund: Alles rund ums CL-Finale im Liveblog: Große Fan-Sorge! Es könnte ganz bitter werden

Am 1. Juni 2024 steht für Borussia Dortmund das größte Spiel der jüngeren Vereinsgeschichte an. Der BVB trifft im Finale der Champions League auf Real Madrid und kämpft im legendären Londoner Wembley-Stadion um den Henkelpott.

Rund um das Champions-League-Finale zwischen Borussia Dortmund und Real Madrid wird viel los sein. Ob in Dortmund selbst oder vor Ort in London – über all werden tausende Anhänger von Schwarzgelb erwartet.

Borussia Dortmund: Alles rund ums Champions-League-Finale im Liveblog

Von der Anreise bis zum möglichen Autokorso am Borsigplatz in Dortmund – in unserem Liveblog halten wir dich über das Geschehen rund um das Champions-League-Finale zwischen Borussia Dortmund und Real Madrid auf dem Laufenden.

17.51 Uhr: Wetter bereitet Sorgen

Ein Blick in den Himmel dürfte den Fans von Borussia Dortmund wohl Sorgen bereiten, denn die Prognose für Samstag und Sonntag ist nicht gerade berauschend. Gewitter und Starkregen könnten den Public-Viewing-Spaß vermiesen. Hier mehr dazu!

16.57 Uhr: BVB in London angekommen

Der BVB ist in London angekommen und bezieht sein Hotel.

16.36 Uhr: Real-Experte verrät die Schwachstellen der Königlichen

Vor dem Champions-League-Finale haben wir mit einem echten Real-Experten gesprochen. Nils Kern, Chefredakteur von „Real Total“, erklärt, wo die Schwachstellen von Real Madrid liegen. Hier erfährst du mehr!

15.12 Uhr: Public-Viewing in Dortmund

Wer nicht nach London reist, der wird das Champions-League-Finale wohl irgendwo in Dortmund verfolgen wollen. Auch hier gibt es mehrere Orte, wo das Spiel gezeigt wird. Alle Public-Viewing-Orte findest du hier!

13.32 Uhr: Wirbel um Real-Star

Vor dem Finale hat ein Star von Real Madrid für mächtig Wirbel gesorgt. Was los war, kannst du hier nachlesen!

12.45 Uhr: Real droht bitterer Ausfall

Kurz vor dem Finale bangt Real Madrid noch um einen Star. Er kämpft mit einer Fieber-Erkrankung. Bis zuletzt war unklar, ob er rechtzeitig fit wird. Hier mehr!

12.01 Uhr: Wichtige Fan-Infos

Einige Tag vor dem Spiel hat die UEFA wichtige Informationen für die Fans rausgegeben. Alles dazu findest du hier!

11.23 Uhr: Emotionales Wiedersehen

Das Finale schreibt viele Geschichten: Es ist aber auch ein Wiedersehen zwischen dem BVB und zwei Ex-Stars. Was sie vor dem Duell zu sagen hatten, kannst du hier nachlesen!

Vor dem Finale haben wir mit zwei Legenden von Borussia Dortmund gesprochen. Was Giovanni Federico und Frank Mill zum Finale gegen Real Madrid zu sagen hatten, liest du hier!

Freitag, 10.30 Uhr: Abreise nach London

Die Spieler von Borussia Dortmund sind am Flughafen Dortmund eingetroffen und machen sich in wenigen Minuten mit dem Flieger in Richtung London. Heute Abend steht dann noch das Abschlusstraining auf dem Programm.