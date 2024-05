Borussia Dortmund: Legenden mit Final-Ansage! BVB soll sich Beispiel an Europa-League-Sieger nehmen

Es ist die letzte Chance auf einen Titel in dieser Saison. Es ist vermutlich auch die letzte Möglichkeit, die Champions League in den kommenden Jahren zu gewinnen. Schließlich rüsten die Top-Teams immer weiter auf und holen sich Jahr für Jahr Hochkaräter. Da wird es für Borussia Dortmund oft nicht einfach, sich für das Endspiel zu qualifizieren.

Umso überraschender war der Finaleinzug in der Königsklasse in dieser Saison. Daher soll jetzt noch der Sieg gegen Real Madrid (1. Juni, 21 Uhr) her. Das fordern ehemalige Spieler von Borussia Dortmund. Der BVB soll sich dabei ein Beispiel an Atalanta Bergamo nehmen.

Wer hätte das vor Saisonbeginn gedacht? Vermutlich kaum jemand. Aber tatsächlich darf Borussia Dortmund vom Henkelpott träumen. Dafür muss aber Real Madrid besiegt werden. Gegen Paris Saint-Germain und Atletico Madrid hat der BVB bereits bewiesen, dass er auch gegen starke Teams bestehen kann, sagt Giovanni Federico.

„Natürlich brauchen wir auch Glück. Gar keine Frage. Aber so ist das halt im Fußball, dass man sich das Glück erarbeiten muss. Der Fußballgott wollte, dass Dortmund dieses Jahr im Finale steht und vielleicht will er auch noch, dass wir das Ding gewinnen“, sagt der Ex-Profi gegenüber DER WESTEN am Rande eines Spiels der Dortmunder Traditionself gegen den SSV Sudberg.

Giovanni Federico hofft, dass sein Ex-Klub Borussia Dortmund im Finale das Wunder schafft. Foto: IMAGO/Nordphoto

Doch hat der BVB gegen die aktuell wohl beste Mannschaft Europas überhaupt eine Chance? Federico fordert, dass sich sein ehemaliger Klub ein Beispiel am Europa-League-Sieger nehmen soll: „Es ist dieses Mal ein Finale und nicht wie in den Runden zuvor mit Hin- und Rückspielen. Jetzt ist alles möglich. Wer hätte gedacht, dass Bayer Leverkusen kaum Chancen gegen Atalanta Bergamo haben wird? Ich weiß natürlich auch, dass Atalanta gut ist. Dass sie so ein Spiel abgeliefert haben, zeigt, dass man einen perfekten Tag braucht. Das braucht auch der BVB gegen Real Madrid.“

„Der BVB hat nichts zu verlieren“

Die Außenseiterrolle nimmt Borussia Dortmund gerne ein. Das war ja auch schon in anderen Partien der Fall, in denen der Favorit besiegt wurde. Klub-Legende Frank Mill weiß: „Der BVB hat nichts zu verlieren. Real Madrid ist der größere Klub, aber es ist ein Endspiel. Wenn die Borussia in Führung geht, haben sie eine große Chance“, sagt Mill zu DER WESTEN. Sein Tipp für das Finale: 1:0 für den BVB.

Genau so oder ähnlich werden auch die Dortmunder Anhänger womöglich das Finale tippen. Die Hoffnung und die Zuversicht beim Bundesligisten auf die Sensation in der Champions League ist groß.