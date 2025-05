Borussia Dortmund – Wolfsburg: Aus und vorbei! Für IHN war’s das

Im Bundesliga-Spiel zwischen Borussia Dortmund und VfL Wolfsburg am Samstag (3. Mai) geht es um alles: Beide Mannschaften wollen die drei Punkte, die wichtig für den Verlauf der Saison werden könnten.

Beim Topspiel des 32. Spieltags waren aber die Blicke nicht nur auf die vielen Spieler von Borussia Dortmund und dem VfL Wolfsburg gerichtet. Denn es gab eine andere Person, die ihr letztes Topspiel in der Fußball-Bundesliga absolviert hat.

Borussia Dortmund – Wolfsburg: Letztes Topspiel für Brych

Für Borussia Dortmund gab es vor dem Anpfiff mehrere Gründe zum Jubeln: Am Samstagnachmittag konnten mehrere Konkurrenten um die Champions League nicht dreifach punkten. Die Mannschaft von Trainer Niko Kovac hat also die große Chance, auf Platz vier zu springen.

Am Sonntag (4. Mai) wird der BVB zudem auf die Spiele des SC Freiburg gegen Bayer Leverkusen und Mainz 05 gegen Eintracht Frankfurt schauen. Während die Werkself sicher in der Königsklasse ist, träumen die drei Vereine und Dortmund noch von der Teilnahme an der Champions League.

Zurück zum BVB-Spiel: Das Topspiel stand im Zeichen eines ganz besonderen Unparteiischen: Felix Brych. Es ist der 358. Einsatz des Schiedsrichters im deutschen Oberhaus.

Top-Schiri beendet Karriere

Es ist das letzte Topspiel der Saison für Felix Brych. Zwar gibt es am kommenden Spieltag noch ein letztes Topspiel, aber da wird Brych nicht pfeifen. Er hört zudem zum Saisonende auf. Der 49-Jährige wurde zweimaliger Weltschiedsrichter des Jahres (2017, 2021) und sechsmaliger DFB-Schiedsrichter des Jahres (2013, 2015, 2016, 2018, 2021, 2023).

Ende November 2023 verletzte sich Brych in seinem 344. Einsatz und zog sich einen Kreuzbandriss zu. Nach zehn Monaten feierte er dann seine Rückkehr in der Bundesliga. Beim 1:3 zwischen Borussia Mönchengladbach und dem VfB Stuttgart Mitte September 2024 stieg er zudem zum alleinigen Rekordhalter der Bundesliga auf.