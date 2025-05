Borussia Dortmund – Wolfsburg: BVB-Jubel! Ausgerechnet der FC Bayern ist der Grund

Gibt es für Borussia Dortmund den dritten Bundesliga-Sieg in Folge? Gegen den VfL Wolfsburg will der BVB einen weiteren Schritt in Richtung Champions League machen. Die Chancen für die Königsklasse sind nämlich wieder deutlich besser geworden, als es noch vor einigen Wochen aussah.

Und vor dem Heimspiel gegen Wolfsburg hat Borussia Dortmund schon mal Grund zum Jubeln. Einer der Konkurrenten konnte keinen Sieg einholen. Ausgerechnet der FC Bayern leistete dem BVB dabei Schützenhilfe.

Borussia Dortmund – Wolfsburg: Leipzig enttäuscht gegen Bayern

Für Borussia Dortmund ist es zunächst einmal wichtig, seine Hausaufgaben im Saison-Endspurt selbst zu erledigen. Doch der Revierklub schaut auch immer wieder auf die Konkurrenten, die in den vergangenen Wochen und Monaten ebenfalls immer wieder patzten. So ist es jetzt auch am 32. Spieltag der Fall.

RB Leipzig hatte sehr gute Chancen, sich für die Champions League zu qualifizieren. Auch gegen den FC Bayern sah es 61 Minuten lang sehr gut aus. Doch dann wurde innerhalb von wenigen Sekunden aus einer 2:0-Führung ein 2:2-Unentschieden. Die Münchener erholten sich von der schwachen ersten Hälfte und konnten ausgleichen.

Am Ende wurde es ein 3:3-Unentschieden! Bedeutet für den BVB: Bei einem Sieg gegen Wolfsburg zieht die Mannschaft von Trainer Niko Kovac an RB Leipzig vorbei. Vor einigen Wochen sah das noch ganz anders aus.

Gute News für den BVB

Und die nächste gute Nachricht für Borussia Dortmund! Da der FC Bayern sich so gut wie sicher die Meisterschaft gesichert hat, kann Bayer Leverkusen nicht mehr am Rekordmeister vorbeiziehen. Es müssten schon sehr hohe Siege folgen und der FCB muss alle Spiele hoch verlieren. Schließlich ist die Tordifferenz der Münchener gewaltig. Die Werkself ist der nächste Gegner des BVB am kommenden Wochenende. Vorher muss das Team von Xabi Alonso aber Freiburg besiegen. Bei einer Niederlage ist Bayern sicher Meister.

Das war’s aber noch lange nicht. Auch andere Teams, die Hoffnungen für die Champions League hatten, patzten. Gladbach spielt trotz einer 2:0-Führung gegen Hoffenheim nur Remis. Auch Bremen kommt ebenfalls nach einer 2:0-Führung nicht über ein 2:2-Unentschieden in Berlin hinaus.

Jetzt liegt es am Kovac-Team, selbst die wichtigen Punkte zu holen. Bei den Spielen zwischen Freiburg und Leverkusen sowie Mainz gegen Frankfurt werden die Dortmunder ebenfalls ganz genau schauen. Da werden sie ebenfalls auf Patzer hoffen.