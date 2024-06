Borussia Dortmund – Real Madrid: Champions-League-Finale im Live-Ticker: Jetzt ist es raus – BVB-Fans schauen genau hin

Wer hätte vor Saisonbeginn gedacht, dass die Paarung für das Champions-League-Finale 2024 Borussia Dortmund gegen Real Madrid heißen würde? Aller Wahrscheinlichkeit nach nur die wenigsten Fans. Der BVB hat die große Überraschung geschafft und steht im Endspiel (1. Juni, 21 Uhr) der Königsklasse. Jetzt soll auch der Titel her.

Doch gegen Real Madrid wird das für Borussia Dortmund alles andere als eine leichte Aufgabe. Die Königlichen wollen nämlich zum 15. Mal die Champions League gewinnen. Hier ist der spanische Top-Klub in seiner eigenen Liga. Gelingt dem BVB dennoch die Sensation?

Borussia Dortmund – Real Madrid im Live-Ticker

Ein Hammer-Finale, mehrere Abschiede und am Ende nur ein Sieger: Wenn Borussia Dortmund und Real Madrid aufeinandertreffen, wird es für einige Spieler besonders emotional. Toni Kroos beendet seine Karriere, Marco Reus wird den BVB verlassen. Einer der beiden Stars darf am Ende feiern, während der andere bittere Tränen vergießen wird. Ab 21 Uhr wissen wir mehr. In unserem Live-Ticker gibt es alle Infos zum Endspiel.

Borussia Dortmund – Real Madrid -:- (-:-)

Tore: –

Aufstellungen

Borussia Dortmund: Kobel – Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen – Brandt, Can, Sabitzer – Adeyemi, Füllkrug, Sancho.

Real Madrid: Courtois – Carvajal, Rüdiger, Nacho, Mendy – Kroos, Camavinga, Valverde – Bellingham, Rodrygo, Vinicius Jr.

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

20.56 Uhr: Die Teams laufen ein, gleich geht es los!

20.28 Uhr: Terzic verrät, dass er auch Elfmeterschießen trainieren lassen hat. Der BVB ist vorbereitet.

20.25 Uhr: „Die Jungs geben mir so ein gutes Gefühl. Wir sind bereit ein gutes Spiel zu zeigen und das Ding in ein paar Stunden in den Händen zu halten“, so Terzic im ZDF.

19.55 Uhr: Jetzt ist auch die Startelf von Borussia Dortmund da. Diese Elf schickt Trainer Edin Terzic ins Rennen: Kobel – Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen – Brandt, Can, Sabitzer – Adeyemi, Füllkrug, Sancho.

18.45 Uhr: Heute Morgen gab’s noch ein „geheimes“ Anschwitzen der BVB-Stars. Dafür ging’s in einen kleinen Park rund 500 Meter entfernt vom Buckingham Palace.

18.37 Uhr: Damit verändert der Italiener seine Startformation auf zwei Positionen: Camavinga rückt für Tchouameni ins Mittelfeld, Courtois für Lunin ins Tor. Nach seiner schweren Verletzung ist es der erste Königsklassen-Einsatz in dieser Saison für den Belgier.

18.28 Uhr: Real Madrid präsentiert schon die Aufstellung! Carlo Ancelotti schickt folgende Elf ins Finale: Courtois – Carvajal, Rüdiger, Nacho, Mendy – Kroos, Camavinga, Valverde – Bellingham, Rodrygo, Vinicius Jr. Aurelien Tchouameni sitzt nach vielen Bedenken doch auf der Bank.

17.50 Uhr: Vor dem CL-Finale steht noch die DFB-Pokal-Auslosung an. Auf wen der BVB trifft, erfährst du hier!

17.34 Uhr: Die Bilanz in den letzten zehn Spielen spricht für Real Madrid. Der BVB konnte die „Königlichen“ aber dennoch das ein oder andere Mal ärgern. Was meinst du? Stimmt in unserer Instagram-Story ab!

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

16.20 Uhr: In London steigt so langsam die Spannung bei den Fans. Alles rund um das Finale kannst du bei uns in unserem Liveblog nachlesen >>>

14.49 Uhr: Gute Nachrichten für alle Fußballfans. Die Partie gibt es live im Free-TV. Hier alle Infos.

14.10 Uhr: Während beim BVB nahezu die komplette Startelf fit ist, sieht es bei den Königlichen etwas anders aus. David Alaba wird sicher ausfallen. Vor Kurzem kündigte Real Madrid auch an, dass Aurelien Tchouameni fehlen wird. Allerdings wirkte der Franzose im Abschlusstraining bei einigen Übungen mit. Ob Cheftrainer Carlo Ancelotti im Finale für eine Überraschung sorgen wird? Torhüter Andriy Lunin, der in allen Spielen der K.-o.-Runde im Kasten stand, wird nur auf der Bank Platz nehmen.

13.54 Uhr: Aber auch Real Madrid hatte einige Kaliber bezwungen. Die Gruppenphase mit Union Berlin, Neapel und Sporting Braga war noch einfach. Dann wurde RB Leipzig im Achtelfinale (1:0 und 1:1) ausgeschaltet. Im Viertelfinale konnten die Königlichen den Vorjahressieger Manchester City erst im Elfmeterschießen besiegen. Auch das Halbfinale gegen den FC Bayern (2:2 und 2:1) war dramatisch.

Mehr Nachrichten für dich:

12.22 Uhr: Der Weg ins Finale war für den BVB schwierig, aber extrem erfolgreich: In der Gruppenphase konnte man sich als Erster gegen PSG, AC Mailand und Newcastle qualifizieren. Dann ging es im Achtelfinale gegen PSV Eindhoven (1:1 und 2:0). Im Viertelfinale wurde Atletico (1:2 und 4:2) rausgeworfen, ehe im Halbfinale die große Überraschung gegen Paris (1:0 und 1:0) gelang.

Samstag, 1. Juni, 12 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker zum Champions-League-Finale zwischen Borussia Dortmund und Real Madrid. Anstoß im Wembley-Stadium ist um 21 Uhr.