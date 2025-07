Borussia Dortmund: Vor Kracher-Duell bei Klub-WM – FIFA macht Entscheidung offiziell

Für Borussia Dortmund wird es in der Nacht von Dienstag (1. Juli) auf Mittwoch Ernst. Im Achtelfinale der Klub-WM wartet der CF Monterrey auf die Mannschaft von Trainer Niko Kovac.

Das Spiel dürfte ein hartes Stück Arbeit für Borussia Dortmund werden, schließlich gilt der mexikanische Turnierteilnehmer als körperbetonter Gegner. Spätestens bei einem Blick auf die Innenverteidigung von Monterrey wird das klar: Dort hält man mit Sergio Ramos eine echte Legende in den eigenen Reihen. Nun macht die FIFA eine wichtige Entscheidung für das Achtelfinal-Duell offiziell.

Borussia Dortmund: Argentinier pfeift BVB-Spiel

Wie am Sonntag (29. Juni) publik wurde, wird der argentinische Unparteiische Facundo Tello das Spiel zwischen dem BVB und Monterrey leiten. Unterstützt wird der 43-Jährige von seinen Assistenten Juan Pablo Belatti und Gabriel Chade. Tello gilt als Schiedsrichter, der viel laufen lässt – und über eine Menge Erfahrung verfügt.

Auch interessant: Borussia Dortmund macht Nägel mit Köpfen – BVB-Star bleibt vorerst

Denn Tello pfeift bereits seit 2015 Spiele in der ersten argentinischen Liga. Dazu konnte der Offizielle auch schon auf internationaler Ebene reichlich Erfahrung sammeln. So war Tello bereits bei der WM 2022 in Katar im Einsatz. Auch bei der EM 2024 durfte der Argentinier als einziger Nicht-Europäer Spiele pfeifen. In Deutschland leitete er dabei zwei Vorrundenspiele.

Zweiter Einsatz bei der Klub-WM

Auch bei der Klub-WM durfte Tello bereits erste Erfahrungen sammeln. Beim Gruppenspiel zwischen Real Madrid und Al-Hilal feierte er seine Turnierpremiere, das Duell zwischen dem BVB und Monterrey markiert seinen zweiten Einsatz.

Mehr Nachrichten für dich:

Beim für den BVB ersten K.O.-Spiel der Klub-WM kann Trainer Niko Kovac derweil wohl aus dem Vollen schöpfen. Einzig Carney Chukwuemeka ist aufgrund einer Krankheit für das Spiel gegen Monterrey fraglich.