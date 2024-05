Dortmund: BVB im Champions League Finale – an diesen Orten kannst du das Spiel gucken

Fußball-Fans – insbesondere natürlich BVB-Anhänger – können es kaum noch erwarten: Am Samstagabend (1. Juni/21 Uhr) spielt Borussia Dortmund gegen Real Madrid im Champions League Finale! Und solch ein besonderes Ereignis muss auch besonders gefeiert werden. Deswegen entscheiden sich viele Fußball-Anhänger für das Rudel-Gucken – und das geht am besten natürlich in Kneipen, Bars oder beim Public Viewing!

Der Samstagabend könnte in die BVB-Geschichte eingehen. Borussia Dortmund hat nach 1997 die Chance, den zweiten Champions-League-Titel einzufahren. BVB-Fans fiebern auf den Anstoß hin. Doch wo kann ich das Spiel in Dortmund gucken?

Dortmund: Eine Stadt im Ausnahmezustand

Das Rudelgucken in der Westfallenhalle ist längst ausgebucht. Doch es gibt noch Alternativen. Wie die „WAZ“ berichtet, gehört Wenkers am Alten Markt zu den beliebtesten Fußballkneipen in Dortmund. Reservierungen werden für das CL-Finale nicht entgegengenommen – von daher hast du dort die Chance, einen heißbegehrten Platz zu ergattern – doch nur, wenn du früh genug dran bist. Früh genug heißt am besten vor 16 Uhr.

Und auch im Gänsemarkt hast du die Möglichkeit dir das Finale anzusehen. Drinnen ist zwar bereits alles ausgebucht, aber draußen hat Betreiber Frank Furtkamp von Royen enorm aufgerüstet. Statt einen gibt es gleich drei Fernseher. Reserviert werden kann für draußen nicht. Von daher gilt auch hier: Unbedingt früh genug da sein!

Hier gibt es Public Viewing

Wie die Stadt Dortmund in einer Pressemitteilung schreibt, wird es drei Orte für Public Viewing geben: Auf dem Festplatz Fredenbaum an der Eberstraße in der Innenstadt-Nord, auf dem Hansaplatz in der City und in den Westfalenhallen 3 und 4. Die Westfallenhalle ist, wie oben bereits erwähnt, schon ausgebucht.

Das größte Public Viewing steigt auf dem Festplatz Fredenbaum an der Eberstraße in der Innenstadt-Nord. Bis zu 20.000 Fans werden dort das Spiel auf einer 95 Quadratmeter großen Leinwand verfolgen – und hoffentlich einen BVB-Sieg miterleben.

Eintritt ist frei

Bis zu 7.500 Menschen können das Spiel auf einer 53 Quadratmeter großen Leinwand auf dem Hansaplatz erleben. Das Public Viewing dort startet gegen 19 Uhr im Anschluss an den Wochenmarkt. Der Eintritt beim Public Viewing ist wie immer frei. Es herrscht ein striktes Glasverbot, das bei Einlasskontrollen überwacht wird.