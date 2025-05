PSG – Inter Mailand: Champions-League-Finale im Live-Ticker: Erste Paris-Krönung oder zweiter Inter-Streich?

Monatelang haben sie für diesen Traum, für dieses Ziel, für dieses Spiel gekämpft. Paris Saint-Germain und Inter Mailand stehen im diesjährigen Champions-League-Finale. Beide Mannschaften legten einen starken Königsklassen-Lauf hin und treffen sich nun im München zum Duell PSG – Inter Mailand.

Während die Bayern so sehr von diesem Tag geträumt haben, um das „Finale Dahoam 2.0“ zu spielen, sind es nur der französische und der italienische Top-Klub, die es unter sich ausmachen werden, wer den Henkelpott in den Münchener Nachthimmel recken darf. Fakt ist: Die Partie PSG – Inter Mailand verspricht eine Menge Spannung.

PSG – Inter Mailand im Live-Ticker:

Holt PSG seinen ersten Champions-League-Titel? Gewinnt Inter den Henkelpott zum zweiten Mal in seiner Vereinsgeschichte? Alle Informationen rund um das Finale PSG – Inter Mailand, alle Highlights und alle Tore hier LIVE im Ticker. Bei uns verpasst Du nicht. Viel Spaß!

PSG – Inter Mailand -:- (-:-)

Tore: /

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

17.27 Uhr: In knapp dreieinhalb Stunden rollt in München der Ball. In der Stadt ist derweil schon eine Menge los. Pariser und Mailänder zelebrieren diesen Tag schon jetzt ausgelassen. Passend dazu stimmt das Wetter – die Stimmung in München ist prächtig!

16.11 Uhr: Für beide Mannschaften ist es logischerweise das größte Spiel der Saison. Während für PSG der erste Champions-League-Titel der Vereinsgeschichte winkt, könnten die Nerrazurri den Henkelpott erstmals seit 2010 gewinnen. Damals gewann man gegen die Bayern, heute wird im Wohnzimmer der Münchener gespielt. Ein gutes Omen für die Italiener?

Es wäre der zweite Titel der Vereinsgeschichte. Seit dem Finale 2010 spielte Inter ein weiteres Finale: 2023 gegen Manchester City. Gegen das Star-Ensemble von Pep Guardiola mussten die Mailänder jedoch den Kürzeren ziehen und verloren knapp mit 0:1. Geht es heute erfolgreicher aus?

Weitere News:

Samstag, 31. Mai, 15.04 Uhr: Der große Finaltag ist gekommen, es geht um den Henkelpott! Paris Saint-Germain und Inter Mailand kämpfen heute in der Münchener Allianz-Arena um den Sieg der Champions League-Anstoß ist um 21 Uhr.