Borussia Dortmund – Transfer-News und Gerüchte: Neuzugänge im Anflug?

Zugänge, Abgänge, fixe Transfers oder Leihen – die Gerüchteküche nimmt wieder richtig Fahrt auf. Rund um Borussia Dortmund schießen auch im Winter mal wieder Transfer-News und Gerüchte wie Pilze aus dem Boden.

Vor dem neuen Sport-Vorstand Lars Ricken, Sportdirektor Sebastian Kehl und Kaderplaner Sven Mislintat lag ein langer, anstrengender Sommer. So manche Baustelle im Kader von Borussia Dortmund wurde behoben. Doch die Hinrunde war eine Enttäuschung und zeigte deutlich: Handlungsbedarf herrscht weiter.

Borussia Dortmund: Transfer-News und Gerüchte

Welche Spieler verpflichtet der BVB? Welche Abgänge muss Borussia Dortmund verkraften? Wir behalten bei den Transfer-Plänen von Borussia Dortmund den Überblick und halten alle BVB-Fans in unserem Transfer-Blog stets auf dem Laufenden.

Sahin kündigt Verstärkung an

18. Januar, 12.22 Uhr: Bei Borussia Dortmund bahnen sich die Wintertransfers an. Der BVB befindet sich offenbar mit mehreren Spielern in fortgeschrittenen Gesprächen. BVB-Trainer Sahin kündigte bereits an, dass sich etwas tun wird. Hier mehr dazu!

Bayern wirft ein Auge auf BVB-Star

17. Januar, 14.18 Uhr: Borussia Dortmund dürfte bei diesem Gerücht in Alarmbereitschaft sein. Der FC Bayern München möchte einen BVB-Star an die Isar lotsen. Mehr dazu hier.

Adeyemi vor Absprung?

16. Januar, 13.19 Uhr: Nach Donyell Malen könnte dem BVB plötzlich der nächste Flügelflitzer wegbrechen. Macht auch Karim Adeyemi die Biege?

Borussia Dortmund mit Chelsea-Star einig

13. Januar, 08.59 Uhr: Bei Borussia Dortmund bahnt sich der erste Transfer des Winters an. Der BVB soll sich bereits mit einem Verteidiger des FC Chelsea einig sein. Hier mehr Infos!

Borussia Dortmund: Konkurrenz bei Transfer-Flirt

12. Januar, 21.50 Uhr: Borussia Dortmund blickt auf der Suche nach neuen Spielern nach Spanien. Dort sorgt ein Juwel für Aufsehen. Hier mehr erfahren.

Chelsea treibt Fans zu Weißglut

11. Januar, 22.22 Uhr: Borussia Dortmund würde gerne einen Spieler von Chelsea London holen. Doch die „Blues“ sind nicht überzeugt – und bringen die Fans des BVB auf die Palme. Hier mehr lesen >>>

City-Juwel vor Wechsel zum BVB?

10. Januar, 16.55 Uhr: Schon im Sommer hätte der BVB ihn gerne gehabt, doch daraus wurde nichts. Jetzt ist Dortmund wieder an einem Juwel von Manchester City dran. Klappt es dieses Mal? Hier mehr!

Großer Schritt für Bald-Transfer

10. Januar, 07.22 Uhr: Schon längst hat sich Borussia Dortmund die Dienste von Justin Lerma gesichert. Doch das Juwel aus Ecuador wechselt erst 2026 ins Ruhrgebiet. Doch schon jetzt sorgt er einmal mehr für Aufsehen. Hier mehr!

Wechsel von BVB-Stürmer fix!

9. Januar, 21.16 Uhr: Die Tage gab es noch Zweifel, jetzt ist es aber fix. Haller verlässt Leganes nach einem halben Jahr wieder. Die Leihe wird abgebrochen. Eine Rückkehr zum BVB wird es aber auch nicht geben. Er hat schon einen neuen Verein. Hier mehr!