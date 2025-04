Borussia Dortmund hat das Nachsehen: Begehrter Star vor Wechsel zur Konkurrenz

Bei Borussia Dortmund laufen hinter den Kulissen schon die Planungen für die kommende Saison. Schließlich will der BVB aus den Fehlern der vergangenen Transfer-Perioden lernen und dieses Mal einige Verstärkungen holen.

Dass es nicht immer klappt, hat Borussia Dortmund in der Vergangenheit oft zu spüren bekommen. Jetzt kassiert der BVB erneut eine Wechsel-Absage. Ein begehrter Spieler will lieber zu einem Bundesliga-Konkurrenten.

Borussia Dortmund: Begehrter Star entscheidet sich

Vor Kurzem hat er selbst die Gerüchteküche befeuert, in dem er die Gespräche mit den Verantwortlichen von Borussia Dortmund selbst bestätigt hatte. Nun scheint es wohl nichts mit einem Wechsel zum BVB zu werden. Ezechiel Banzuzi wird im Sommer nicht zum Revierklub kommen.

Wie „Sky“ berichtet, zieht es den niederländischen U21-Nationalspieler aber dennoch in die Bundesliga. Vom belgischen Erstligisten Oud-Heverlee Leuven geht es zu RB Leipzig. Auch der VfB Stuttgart, der um Banzuzi geworben hatte, bekommt eine Absage vom begehrten Top-Talent.

Dabei sollen rund 16 Millionen Euro in die Kassen von Leuven fließen. Leipzig konnte den zentralen Mittelfeldspieler wohl eher überzeugen. Die Roten Bullen haben derzeit auch die besseren Chancen, in der kommenden Saison international zu spielen, als der BVB.

Wechsel steht bevor

Der Wechsel soll in den kommenden Wochen über die Bühne gehen. Somit muss sich Borussia Dortmund auf dieser Position wohl nach anderen Spielern umschauen. Dabei ist aktuell im Kader ein Profi, der auf dieser Position im zentralen Mittelfeld anfängt, so richtig aufzublühen: Carney Chukwuemeka.

Der junge Profi, der vom FC Chelsea bis zum Saisonende verliehen wurde, könnte per Kaufoption fest verpflichtet werden. Rund 30 Millionen Euro müssen die Schwarzgelben wohl zahlen, um Chukwuemeka in Dortmund halten zu können. In den kommenden Wochen muss der Mittelfeldspieler weiter Leistungen bringen, damit die Bosse diese Kaufoption dann auch endgültig ziehen.