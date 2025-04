Borussia Dortmund: Bosse legen sich ins Zeug – Wunschtransfer soll unbedingt klappen

Aufstrebende Form bei Borussia Dortmund pünktlich zum Saison-Endspurt! Zehn Punkte holte das Team von Trainer Niko Kovac aus den letzten vier Bundesliga-Partien. Doch reicht das für Europa – im Idealfall natürlich für die Champions League? Fans werden auch in den letzten Spieltagen weiter zittern müssen.

Denn bei vier Punkten Rückstand auf Leipzig gewinnt die aktuelle Formkurve immer mehr an Bedeutung. Der positive Trend bei Borussia Dortmund muss fortgesetzt werden. Ein Spieler steht dabei im Fokus – auch auf Grund seiner unklaren Zukunft. Dies soll sich nun ändern.

Borussia Dortmund: Verpflichtung von Leihspieler-Talent

Die BVB-Führung will in den Verhandlungen um Carney Chukwuemeka ernst machen, berichtet Transfer-Insider Fabrizio Romano. Dazu seien zeitnahe Gespräche mit dessen Stammverein FC Chelsea geplant. Der 21-Jährige ließ zuletzt immer wieder sein Potenzial aufblitzen und ist so mitverantwortlich für den spielerischen Aufschwung in Dortmund – gerade in der Offensive. Das war nicht immer so.

Kleinere Verletzungen hielten den Engländer in dieser Saison immer wieder zurück, sorgten für Ausfälle, ließen keinen erstklassigen Fitnessstand zu. So verpasste die Winter-Leihgabe aus London bereits fünf Spiele in der Rückrunde für den BVB. Dennoch streben die Klub-Bosse eine feste Verpflichtung im Sommer an und stehen damit vor einer finanziellen Herausforderung.

Die Kaufoption für Chukwuemeka beträgt rund 35 Millionen Euro. Ein Betrag, der in der Führungsetage aktuell für Kopfschmerzen sorgt. Vor allem, wenn der BVB die Champions-League-Plätzte für nächste Saison verfehlen sollte. Dennoch könnte man sich mit der Verpflichtung ein junges, spielstarkes Talent sichern, was durchaus ein Erfolgsrezept der vergangenen Dortmunder Jahre ist.

Kovac voller Lob für Youngstar

Auch von Coach Kovac kommt großes Lob für den Youngster: „Carney ist ein sehr guter Fußballer. Wir sind sehr froh, dass wir ihn haben. Welche Fähigkeiten er hat, zeigte er bereits mehrmals.“ Man weiß in Dortmund, was man an dem Mittelfeld-Mann hat. Allerdings ergänzt Kovac auch nach der Frage um dessen Verbleib: „Das werden wir nach der Saison besprechen“.

Da hat es die Vereinsführung wohl etwas eiliger. Und auch die Fans von Borussia Dortmund dürften der Entscheidung um einen möglichen Chukwuemeka-Verbleib gespannt entgegen fiebern. Der Kader des BVB wird und muss sich in jedem Fall im Sommer drastisch verändern.