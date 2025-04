Borussia Dortmund: Star verzaubert Fans – sie haben jetzt nur eine Forderung

Borussia Dortmund ist nach dem 3:2-Heimsieg gegen Gladbach zurück in der Verlosung um die internationalen Plätze. Zwölf Punkte aus den letzten vier Bundesligaspielen lassen die Fans des BVB wieder von der Champions League träumen.

Insbesondere ein Spieler sorgt bei Borussia Dortmund in diesen Tagen für eine Menge Furore. Dieser Winter-Neuzugang wurde kurz nach seiner Ankunft von vielen schon abgeschrieben. Nun haben die Fans des BVB nur noch eine Forderung.

Borussia Dortmund: Chukwuemeka kommt in Fahrt

Dass Carney Chukwuemeka das Zeug zum Leistungsträger bei Schwarz-gelb hat, daran zweifelten in den letzten Monaten nur die wenigsten. Die große Frage bei der Leihgabe des FC Chelsea war eher: Bekommt der 21-Jährige seine Probleme in puncto Verletzungen und Fitness in den Griff? Die Antwort lautet in diesen Wochen: Ja!

Denn Chukwuemeka kann seine ganze Klasse nach zahlreichen Ausfällen zu Beginn seiner Zeit in Dortmund jetzt endlich auf den Rasen bringen. Vor allem nach seiner Einwechslung für den verletzten Maxi Beier gegen Gladbach riss er das Spiel förmlich an sich und sorgte mit dafür, dass seiner Mannschaft innerhalb kürzester Zeit gleich drei Tore gelangen.

Chukwuemeka ein „Wahnsinnsspieler“

Ein Auftritt, den viele Dortmunder Fans in den sozialen Medien entsprechend honorieren. Auf „X“ (ehemals Twitter) schreibt ein BVB-Anhänger: „Chukwuemeka ist fußballerisch eigentlich für viel Höheres bestimmt. Für mich ist das von der Technik her und vom fußballerischen Niveau mit Abstand der beste Spieler im Kader. Wahnsinnsspieler“.

Ein anderer User blickt unterdessen schon auf den kommenden Sommer. Die Forderung: Die Verantwortlichen des BVB sollen den Mittelfeldstrategen fest verpflichten! „Ist natürlich brutal viel Geld, aber wenn man die Probleme in den Griff bekommt“, heißt es. Viele Dortmunder Fans sind sich also einig: Geht es nach ihnen, bleibt Chukwuemeka langfristig in Dortmund. Ob die BVB-Bosse die Kaufoption in Höhe von 35 Millionen Euro ziehen werden, bleibt allerdings abzuwarten.