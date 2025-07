Besucher blicken freudig ins Gehege – Zoo Dortmund verrät es ihnen erst nach mehreren Wochen

Im Zoo Dortmund gibt es allerhand Tiere zu bestaunen – und ab sofort eins mehr! Bei den Himalaya-Tahr gab es vor einigen Wochen Nachwuchs. Doch der Zoo verriet es seinen Besuchern erst jetzt.

Via Social Media verkündete der Zoo Dortmund stolz die Geburt eines männlichen Jungtieres bei den Himalaya-Tahr. Der Nachwuchs erblickte am 1. Juni das Licht der Welt.

Zoo Dortmund klärt auf

„Die Jungziege klettert schon munter mit den anderen Mitbewohnern über die Steine, bleibt dabei aber stets in der Nähe der Mutter. Es ist sehr neugierig und aktiv und knabbert hier und da schon an Blättern und Ästen, wenngleich es in den ersten 4 bis 6 Monaten noch von der Mutter gesäugt wird. Mit zunehmendem Alter beginnt es dann auch, Heu, Pellets (gepresstes Futter) und andere Pflanzen zu fressen“, heißt es in dem Facebook-Beitrag.

+++Zoo in NRW zeigt Fotos aus Gehege – Besucher gehen ab! „Frech“+++

Himalaya-Tahr sind im Himalaya beheimatet und kommen in den Ländern Indien, Nepal, China und Bhutan vor, wie der Zoo Dortmund aufklärt. Im Frühjahr ziehe diese Tierart hoch in die Berge, wo sie auf über 4.000 Metern nach Nahrung suchen würde. „Im Herbst kehren sie wieder auf etwa 2.500 Meter Höhe zurück. Das Verbreitungsgebiet erstreckt sich somit über verschiedene Vegetationszonen.“

+++Zoo Dortmund: Komische Geräusche dröhnen aus Gehege – Tierpfleger müssen eingreifen+++

Zoo Dortmund hat derzeit eine Gruppe aus acht Tieren

Der Himalaya-Tahr lebt sowohl in immergrünen Rhododendron-Wäldern als auch auf alpinen Matten mit Zwergsträuchern und Gräsern. Sie ernähren sich unter anderem von Eichenblättern, Bambus, Zitronengräsern und anderen Pflanzen.

Mehr Themen und Nachricht haben wir hier für dich zusammengefasst:

„Bei uns im Zoo lebt eine gemischtgeschlechtliche Gruppe, die derzeit aus acht Tieren besteht. Diese Gruppe befindet sich in einem steilen, steinigen Gehege direkt hinter dem Bauernhof. Dort könnt Ihr auch den Nachwuchs sehen – schaut doch mal vorbei!“, fordert der Zoo auf.