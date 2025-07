Zoo Dortmund: Komische Geräusche dröhnen aus Gehege – Tierpfleger müssen eingreifen

Im Zoo Dortmund ging es in den letzten Tagen wild her. Grund dafür waren zwei Neuankömmlinge, die für mächtig Wirbel sorgten. Denn aus einem Gehege kamen plötzlich außergewöhnliche Geräusche – und zwar Stöhn-Geräusche.

Die Geräusche zogen nicht nur die Blicke einiger Tierpfleger und Besucher auf sich, sondern auch von anderen Tieren. Doch trotz der zahlreichen Zuschauer ging das wilde Treiben im Zoo Dortmund völlig unbeirrt weiter. Am Ende mussten die Tierpfleger sogar eingreifen.

Zoo Dortmund: Schildkröten liefern heiße Szenen im Gehege

In das neue Schildkrötenhaus, das letzten Sommer eröffnet wurde, sind zwei weitere Spornschildkröten eingezogen. Speedy und seine Mitbewohnerin Maxima freuen sich, dass ihre Gruppe nun um zwei Damen herangewachsen ist. Diana ist am 27. November 2007 und Katie am 31. Dezember 2007 im Flamingo Land Resort in Malton North/England geschlüpft. Seit 2009 lebten die beiden Schildkröten im Twycross Zoo in Großbritannien, doch seit ein paar Wochen schon ist ihre neue Heimat der Zoo Dortmund.

Und die Freude über die neuen Schildkröten-Damen ist vor allem bei dem Männchen im Gehege besonders groß. Sofort ging Speedy in die Offensive und gab ordentlich Gas – es kam zum Sex im offenen Gehege. Besucher konnten vor Ort oder nun im Nachgang über die Social-Media-Story das wilde Treiben beobachten. Auch akustisch war Speedys Vergnügen deutlich zu hören.

Schildkröten mussten kurzfristig getrennt werden

„Auch die Löffelhunde waren über die Geräusche sehr verwundert und schauten sichtlich neugierig, was denn da in ihrer Gemeinschaftsanlage „getrieben“ wurde“, schreiben die Mitarbeiter auf Social Media. Auch viele Zoo-Fans können sich ein Schmunzeln und den ein oder anderen schlüpfrigen Kommentar nicht verkneifen. „Bei euch geht’s ja wilder zu wie auf jeder Swingerparty“, „In diesem Fall sind es wohl eher Pornschildkröten“ und „Ich habe es einmal erlebt, wenn Schildkröten Spaß haben…. Es war sehr laut!!!“, heißt es unter dem Facebook-Beitrag.

Viele Besucher hoffen auch, dass der Akt schon bald Früchte trägt und es kleine Baby-Schildkröten im Zoo Dortmund gibt. Doch zunächst einmal mussten die Tierpfleger dem Spaß ein Ende bereiten. „Damit die Neuankömmlinge erstmal etwas zur Ruhe kommen konnten, wurden sie zunächst über Nacht getrennt voneinander im Schildkrötenhaus untergebracht.“

Doch keine Sorge, es gibt bereits Entwarnung: „Inzwischen hat sich Speedy jedoch etwas beruhigt, sodass alle vier Schildkröten mittlerweile Tag und Nacht gemeinsam verbringen können und es keine Aufsicht der Tierpfleger mehr bedarf.“