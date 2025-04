BVB – Gladbach: Star-Schock! BVB-Sorgen reißen einfach nicht ab

Der Auftrag für Borussia Dortmund war klar. Im Spiel BVB – Gladbach musste ein Dreier her, um den Abstand auf die internationalen Plätze zu wahren. Mit einem Sieg könnte man den Rückstand auf die Champions-League-Ränge auf vier Punkte verkleinern.

Doch schnell wurde klar: Das wird für die Mannschaft von Niko Kovac kein leichtes Unterfangen. Die Gäste aus dem Rheinland erwiesen sich als der erwartet zähe Gegner. Und dann kam es für Schwarz-Gelb im Spiel BVB – Gladbach noch dicker.

BVB – Gladbach: Beier verletzt ausgewechselt

Wie kaum ein anderer Spieler steht Maximilian Beier für den Dortmunder Aufschwung der letzten Wochen. Der Neuzugang aus dem vergangenen Sommer hat sich nach anfänglichen Startschwierigkeiten zum Stammspieler entwickelt, sammelte zuletzt Scorerpunkte am Fließband. Doch nun könnte diese Serie einen herber Dämpfer bekommen.

Denn nach einem Zweikampf zwischen Beier und Gladbachs Julian Weigl, der selbst einige Jahre für Schwarz-Gelb kickte, ging der Dortmunder Stürmer schmerzverzerrt zu Boden. Offenbar hat sich der 22-Jährige am Sprunggelenk verletzt. Der deutsche Nationalspieler versuchte es im Anschluss zwar noch für einige Minuten, allerdings musste er sich in der 35. Minute schließlich auswechseln lassen. Für ihn kam Carney Chukwuemeka ins Spiel.

BVB dreht die Partie

In Beiers Abwesenheit drehte der BVB derweil mal so richtig auf. Nachdem Gladbachs Ko Itakura noch per Traum-Solo zur 1:0-Führung der Gäste traf, erzielte der BVB innerhalb von nur neun Minuten gleich drei Tore. Dank der Tore von Serhou Guirassy, Felix Nmecha und Daniel Svensson geht die Borussia mit einem komfortablen 3:1 in die Halbzeitpause.

Der verletzte Beier dürfte indes darauf hoffen, dass seine Verletzung nicht allzu schlimm ausfällt. Im Saisonendspurt würde sein Fehlen dem BVB mächtig wehtun.