Borussia Dortmund: Guirassy nicht zu halten? BVB-Star wird deutlich

Nach zuletzt stabileren Auftritten ist die Hoffnung bei Borussia Dortmund auf eine Last-Minute-Qualifikation für Europa groß. Sechs Punkte trennen den BVB von der Champions League, drei von der Europa-League – und das bei noch 15 zu vergebenden Zählern.

Ein Grund für den neuen Dortmunder Optimismus: Serhou Guirassy. Der Top-Stürmer zeigte insbesondere beim jüngsten 3:1-Sieg gegen den FC Barcelona, dass er den BVB im Saisonendspurt im Alleingang retten könnte. Doch die Leistungen des 29-Jährigen wecken Begehrlichkeiten. Muss Borussia Dortmund seinen Abgang fürchten?

Borussia Dortmund: Zukunftsfrage bei Guirassy geklärt

Vor allem der FC Chelsea soll zuletzt sein Interesse an Guirassy bekundet haben (wir berichteten). Dazu kommt: Der Vertrag des Rechtsfuß soll eine Ausstiegsklausel in Höhe von rund 70 Millionen Euro beinhalten, die Chelsea als einer von wenigen europäischen Top-Klubs ziehen darf. Sucht der Stürmer nach einem Jahr also schon wieder das Weite?

Auch interessant: Ex-BVB-Coach vor Blitz-Comeback? Es wäre ein echter Hammer

Von wegen! Denn wie die „Bild“ berichtet, soll Guirassy den Dortmunder Verantwortlichen um Lars Ricken, Sebastian Kehl und Niko Kovac mitgeteilt haben, dass er auch in der kommenden Saison im schwarz-gelben Trikot auflaufen will. Demnach spüre Guirassy, der sich beim BVB wohlfühlen soll, im Verein das volle Vertrauen.

Versöhnliches Saisonende?

Dennoch dürfte auch die Chefetage des BVB wissen: Im schnelllebigen Geschäfts des Fußballs ist nichts auszuschließen. Sollte die Borussia letztendlich doch das internationale Geschäft verpassen, könnten die Karten in dieser Causa möglicherweise nochmal neu gemischt werden.

Vorerst ist ein Abgang von Guirassy jedoch erst einmal vom Tisch. Für den BVB ist das eine immens wichtige Nachricht, schließlich sind die 36 Scorerpunkte des Guineers wohl kaum zu ersetzen.