Ex-BVB-Coach vor Blitz-Comeback? Es wäre ein echter Hammer

Erst vor wenigen Wochen war für ihn bei seinem Klub Schluss. Nach knapp drei Jahren musste Ex-BVB-Coach Marco Reus als Cheftrainer von RB Leipzig seine Koffer packen. Die sportliche Leitung der Sachsen sah sich nach der sportlichen Misere der letzten Monate zu diesem Schritt veranlasst.

Rose, der von 2021 bis 2022 den BVB trainiert hat, ist aktuell also vereinslos. Das könnte sich laut eines Berichts der „Sport Bild“ jedoch schon bald wieder ändern. Kommt es zum Blitz-Comeback?

Ex-BVB-Coach Rose winkt neuer Job

Rose zählt zweifelsohne zu den besten Trainern Europas, der 48-Jährige hat in seinen Stationen bei Salzburg, Gladbach, Dortmund und Leipzig gezeigt, dass er auf allerhöchstem Niveau erfolgreich sein und absolute Top-Teams trainieren kann. Und doch ging es bei RB nicht weiter.

Nun kommt ein pikantes Gerücht auf: Coacht er bald gar gegen RB? Wie die „Sport Bild“ berichtet, steht Rose ganz oben auf der Wunschliste des VfL Wolfsburg. Die Wölfe stehen vor einem Umbruch im Sommer und sollen sich laut verschiedener Medienberichte von Ralph Hasenhüttl trennen wollen.

++ BVB-Star lässt nach Barca-Gala tief blicken – und spricht Fans aus der Seele ++

Intern erkennt man wohl keine Entwicklung unter dem 57-Jährigen, der zudem als möglicher Nachfolger von Ralf Rangnick als Teamchef der österreichischen Nationalmannschaft gehandelt wird.

Rose „Ideallösung“ für Wölfe?

Im Sommer wird also aller Voraussicht schon wieder ein neuer Trainer aufschlagen. Hasenhüttl hatte erst im März 2024 für Kovac übernommen. Dieser ist bekanntlich mittlerweile beim BVB gelandet. Folgt jetzt mit Rose der dritte Trainer in anderthalb Jahren? Er soll in jedem Fall als „Idellösung“ angesehen werden.

Weitere News:

Für Rose spricht neben seiner großen Bundesligaerfahrung auch der Spielstil: Für seine offensive Herangehensweise soll er von den VfL-Bossen enorm geschätzt werden. Er könnte also schon wieder schneller als gedacht in der Bundesliga sein.