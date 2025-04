BVB-Star lässt nach Barca-Gala tief blicken – und spricht Fans aus der Seele

Was ein Spiel des BVB! Borussia Dortmund zeigt im Rückspiel des Champions-League-Viertelfinales gegen den FC Barcelona (3:1) einmal mehr sein Königsklassen-Gesicht und lieferte eine unfassbar starke Leistung. Am Ende verpasst Schwarz-Gelb dennoch das Weiterkommen.

Doch der Auftritt des BVB gegen den FC Barcelona kann und darf Schwarz-Gelb Hoffnung machen. Borussen-Star Niklas Süle ist mit dem Blick auf den Bundesliga-Endspurt nach der Partie gegen die Spanier deutlich geworden. Dabei findet er Töne, die jedem BVB-Fans bekannt vorkommen dürften.

BVB-Star Süle spricht nach Barca-Gala Klartext

90 Minuten Intensität, 90 Minuten purer Wille, 90 Minute Leidenschaft – das hat Borussia Dortmund im Spiel gegen Barca, das bis zum Rückspiel in Dortmund im Jahr 2025 noch ungeschlagen war, auf dem Platz gezeigt. Es war einmal mehr ein magischer Champions-League-Abend, der nur aufgrund des desolaten Hinspiels (0:4) nicht noch magischer geworden ist.

Das wusste auch Süle. „Das haben wir im Hinspiel verbockt, da sind wir uns alle einig“, so der Defensiv-Akteur. „Heute muss ich sagen, habe ich noch nicht so viele Spiele für den BVB gemacht, wo wir so füreinander eingestanden haben, wo wir so füreinander gekämpft haben“, fügte er hinzu.

++ BVB – Barcelona: Guirassy-Wahnsinn nimmt kein Ende! BVB-Stürmer schreibt Geschichte ++

„Ab der ersten Minute hat jeder im Stadion gemerkt, dass wir alle dran glauben – auf dem Platz und auf der Bank. Ich bin mega stolz auf die Mannschaft“, so Süle weiter. Doch dann folgten Worte, die sich jeder bei Schwarz-Gelb zu Herzen nehmen sollte. „Es ist immer so die Frage, wieso wir so nicht auch in den Bundesligaspielen auftreten. Und die müssen wir uns jetzt in den kommenden Tagen einmal mehr stellen“ machte der Routinier deutlich.

Folgt nun die große Aufholjagd in der Liga?

„Diese Frage stellen sich ein paar Personen schon einige Jahre hier. Wir müssen uns diesen Vorwurf definitiv gefallen lassen“, so Süle deutlich. Und in der Tat begleiten diese Themen den BVB seit Jahren. Wenn die Champions-League-Hymne ertönt und das Flutlicht angeht, ist Schwarz-Gelb mit einer Hammer-Leistung da und kann selbst die allergrößten Teams mächtig in Schwierigkeiten bringen.

Weitere News:

Doch in der Bundesliga fehlt dieser Wille, dieser Mut, dieses Gesicht des BVB zu häufig. Es sind die großen Unterschiede zwischen Auftritten unter der Woche und Auftritten am Wochenende, die die Fans des Revierklubs seit Jahren verzweifeln lassen.