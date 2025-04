Borussia Dortmund geht leer aus – Juwel-Klatsche für den BVB

Borussia Dortmund ist seit eh und je auf der Suche nach Top-Talenten aus dem In- und Ausland. In der Vergangenheit ist schon so manches Juwel beim BVB zu einem Superstar gereift. Der Ruf der Schwarz-Gelben als Talentschmiede ist daher mehr als gut.

Ein Top-Talent geht Borussia Dortmund durch die Lappen. Viele Top-Klubs waren hinter dem Juwel hinterher, letztlich zieht es ihn jedoch zu einem Premier-League-Klub.

Borussia Dortmund: Norwegisches Top-Talent kommt nicht

Sverre Nypan gehört zu den größten Offensiv-Talenten Europas. Der Norweger wird bereits in seinen jungen Jahren als möglicher „Haaland 2.0“ betitelt – so groß soll sein Potenzial sein. Doch mit Blick auf diese Personalie muss der BVB einen Rückschlag hinnehmen.

Der 18-jährige Mittelfeldakteur von Rosenborg Trondheim befindet sich laut Transfer-Guru Fabrizio Romano offenbar in fortgeschrittenen Gesprächen mit Aston Villa. Auch „The Athletic“ berichtet, dass „The Villans“ intensiv daran arbeiten, einen Transfer von Nypan unter Dach und Fach zu bringen.

++ Borussia Dortmund: Boss-Beben im Anmarsch? „Bin mit Aki im Austausch“ ++

Die Engländer sollen mit dem norwegischen U21-Nationalspieler bereits weitgehend einig sein, während die genauen Modalitäten zwischen den Klubs noch ausgehandelt werden.

Cherki-Ersatz vom Markt?

Für den BVB ist Nypan vor allem aus einem Grund interessant: Die Borussen-Bosse sollen den Norweger als Alternative zu Rayan Cherki ansehen. Der Franzose dürfte im Sommer enorm teuer werden, Nypan hingegen wäre vergleichsweise günstig. Eine Ablöse von knapp 15 Millionen Euro stehen im Raum.

Weitere News:

Doch laut „The Athletic“ steht Nypan einer Zukunft bei Aston Villa durchaus positiv gegenüber. Der Premier-League-Klub darf sich also berechtigte Hoffnungen machen, den viel umworbenen Youngster zu sich locken zu können. Der BVB hingegen wird leer ausgehen.