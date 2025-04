Borussia Dortmund: Auch die Bayern sind dran! Kehl baggert an Stürmer-Star

Borussia Dortmund hat in den vergangenen Wochen mächtig aufgedreht und schnuppert nun doch noch an der Champions-League-Qualifikation! Diese katastrophale Saison könnte für den BVB also doch noch ein Happy End parat haben. Doch eines ist klar: So oder so wird es im Sommer einen großen Umbruch geben.

Viele Spieler werden den Verein verlassen, einige neue Spieler sollen frischen Wind in die Mannschaft bringen. Nahezu für alle Mannschaftsteile schauen sich die BVB-Bosse nach Neuverstärkungen um. Für den Sturm hat Borussia Dortmund offenbar einen Ex-Köln-Stürmer ins Visier genommen.

Borussia Dortmund: Nächster Ex-Kölner für Schwarz-Gelb?

Mit Salih Özcan und Serhou Guirassy sind gleich zwei Spieler mit einer Vergangenheit beim 1. FC Köln im BVB-Kader zu finden. Möglicherweise könnte zu neuen Saison ein weiterer Ex-Effzeh-Profi hinzukommen.

Laut des Portals „fussballtransfers.com“ soll der BVB ein Auge auf Tolu Arokodare, der 2020/21 an den FC Köln ausgeliehen war, geworfen haben. Der 24-Jährige steht derzeit beim belgischen Erstligisten KRC Genk unter Vertrag, ist dort zum Shootingstar avanciert. In der laufenden Saison kommt der Nigerianer auf 29 Torbeteiligungen – eine starke Quote, mit der er sich für höhere Aufgaben empfohlen hat.

Ein Schnäppchen wäre Arokodate jedoch nicht. Rund 25 Millionen Euro Ablöse soll der KRC Genk fordern, der aufgrund eines bis 2027 laufenden Vertrages auch eine gute Verhandlungsposition besitzt. Der BVB müsste also durchaus tief in die Tasche greifen.

Große Konkurrenz für Schwarz-Gelb

Dazu tut sich noch ein weiteres Problem auf: Neben dem BVB sollen eine Reihe von Top-Klubs ein Auge auf Arokodate geworfen haben. So soll sich der FC Bayern München nach dem 1,97 Meter großen Angreifer erkundigt haben. Und auch der VfB Stuttgart soll ebenfalls grundsätzliche Informationen zu dem Stürmer eingeholt haben.

Weitere News:

Sollte der BVB den Angreifer also tatsächlich verpflichten wollen, müssten sich Sebastian Kehl und Co. ordentlich ins Zeug legen, um den Nigerianer nach Dortmund zu lotsen. Ob seine Personalie in den kommenden Wochen richtig heiß wird?