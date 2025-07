FC Bayern München: Schon wieder Barca! Nächstes Transfer-Duell um Star-Spieler

Es ist eine bislang noch enttäuschende Sommer-Transferperiode für den FC Bayern München. Einige Wunschspieler, die der Rekordmeister unbedingt haben wollte, sind nicht gekommen. Vor allem mit dem FC Barcelona gab es einige Transfer-Duelle. Besonders bei Nico Williams wurde es interessant, der Spanier blieb aber in Bilbao und verlängerte sogar.

Nun duellieren sich der FC Bayern München und Barca erneut auf dem Transfermarkt. Es geht um einen Bundesliga-Star, der heiß begehrt ist. Die Rede ist von Xavi Simons. Wer bekommt am Ende den Zuschlag?

FC Bayern München: Transfer-Duell mit Barcelona

Es ist wohl nur noch eine Frage der Zeit, bis Xavi Simons RB Leipzig verlassen wird. Dass der Niederländer in dieser Saison für den Bundesligisten noch auflaufen wird, ist eher unwahrscheinlich. Schließlich spielen die Leipziger in dieser Spielzeit nicht international. Deshalb wird Simons schon seit Monaten mit einem Wechsel in Verbindung gebracht – unter anderem zum FC Bayern München.

Allerdings ist der Rekordmeister natürlich wie so oft nicht allein. Einige Top-Teams wollen Simons ebenfalls verpflichten. Dazu zählt einmal mehr der FC Barcelona, mit dem die Münchener nicht nur in diesem Sommer, sondern schon seit Jahren um Superstars und Talente duellieren.

Wie das spanische Online-Portal „fichajes“ berichtet, habe der FCB seine Bemühungen zuletzt wieder intensiviert. Vor allem nach der Verletzung von Jamal Musiala, der mehrere Monate ausfallen wird, braucht der Meister einen würdigen Ersatz auf der Offensivposition.

Wer bekommt den Zuschlag?

Da Simons in Leipzig noch einen Vertrag bis 2027 hat, wird eine satte Ablöse fällig sein. Medienberichten zufolge wären die Roten Bullen bereit, den Leistungsträger für 70 Millionen Euro ziehen zu lassen. Eine irre Summe. Ob der FC Bayern München sie zahlen wird?

Und wenn ja, bekommt der FCB auch den Zuschlag? Schließlich ist auch Barcelona ein Wunschverein für viele Spieler. Zudem spielte Simons mehrere Jahre im Jugendbereich der Katalanen. In den kommenden Wochen wird es sich dann zeigen, wohin es Simons ziehen wird. Übrigens: Auch aus der Premier League sollen mehrere Top-Klubs an dem 22-Jährigen interessiert sein. Er hat also die Qual der Wahl.