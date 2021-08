Borussia Dortmund: Bitterer Rückschlag! Samstag spielte er stark auf, jetzt fällt der BVB-Star verletzt aus

Borussia Dortmund ist einer der erfolgreichsten Fußball-Vereine Deutschlands. In der ewigen Tabelle der Bundesliga belegt der BVB Platz zwei. Wir zeigen euch in diesem Video die größten Erfolge der Dortmunder Vereins-Geschichte.

Borussia Dortmund: Das sind die größten Erfolge in der Geschichte des BVB

Und schon wieder ein Verletzter bei Borussia Dortmund!

Das schwarzgelbe Lazarett wächst und wächst. In den vergangenen Wochen hatte es bei Borussia Dortmund vor allem die Abwehrspieler getroffen, nun fällt auch ein Offensiv-Star des BVB aus.

Borussia Dortmund und die Verletzten-Misere

Am Samstag hatte er beim 5:2 gegen Frankfurt noch stark aufgespielt und den BVB nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich mit 2:1 in Führung gebracht. Nun muss Trainer Marco Rose auf den Offensiv-Spieler vorerst verzichten.

Nächster Ausfall bei Borussia Dortmund! Foto: imago images/Beautiful Sports

Die Rede ist von Thorgan Hazard. Rose erklärt vor dem Supercup gegen den FC Bayern am Dienstag: „Thorgan Hazard wird ausfallen. Er hatte im Frankfurt-Spiel schon vor der Pause Schmerzen am Knöchel. Dann hat er sich durchgebissen.“

In der 73. Minute wurde Hazard ausgewechselt. Und in der Folge verschlechterte sich sein Zustand. Rose: „Der Knöchel ist dick geworden. Das bedeutet, dass wir jetzt schauen müssen, was bei ihm los ist.“

Mit diesem satten Schuss traf Thorgan Hazard gegen Frankfurt zum 2:1. Foto: imago images/Sven Simon

Für den Belgier betrat am Samstag Donyell Malen das Feld. Gut möglich, dass der Neuzugang am Dienstagabend für Hazard in die Startelf rückt.

---------------------------------

----------------------------------

BVB bald wieder mit Hummels und Guerreiro

Gute Nachrichten gibt es bei Borussia Dortmund hingegen bei Mats Hummels und Raphael Guerreiro, die am Samstag verletzt fehlten. Für den Supercup stehen die beiden zwar noch nicht zur Verfügung, aber BVB-Coach Rose teilt mit: „Es sieht bei beiden sehr gut aus. Beide sind im Integrations-Training. Beide werden intensiv belastet, und die Signale sind positiv. Mats ist etwas weiter. Aber ob es schon für Freiburg reichen wird, weiß ich nicht. Aber wir denken, dass er danach schon ein Thema für uns werden kann. Und bei Raphael sieht es ähnlich aus.“

Axel Witsel wird am Dienstagabend im Supercup zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern vermutlich geschont. Rose ließ auf der Pressekonferenz vor dem Spiel durchblicken, dass der Belgier eine Pause brauchen und Youngster Antonios Papadopoulos in die Startelf rücken könnte (hier alle Einzelheiten).

Borussia Dortmund: Reus-Ansage setzt Rose direkt um

Mitten im Spiel gab es eine Ansage von Marco Reus an Trainer Marco Rose. Diese setzte er sofort um. Hier mehr dazu! (dhe)