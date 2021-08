Borussia Dortmund ist einer der erfolgreichsten Fußball-Vereine Deutschlands. In der ewigen Tabelle der Bundesliga belegt der BVB Platz zwei. Wir zeigen euch in diesem Video die größten Erfolge der Dortmunder Vereins-Geschichte.

Borussia Dortmund: Wer hätte das gedacht? ER rückt im Supercup offenbar in die BVB-Startelf

Noch vor wenigen Wochen hat seinen Namen wohl kaum ein Fan von Borussia Dortmund gekannt. Jetzt steht der 21-Jährige offensichtlich beim prestigeträchtigen Supercup gegen den FC Bayern in der Startelf des BVB.

Die Rede ist von Antonios Papadopoulos. Der Defensiv-Spieler kam im Sommer ablösefrei vom Halleschen FC zu Borussia Dortmund. Eigentlich sollte er in der U23 des BVB in der 3. Liga spielen.

Borussia Dortmund: Papadopoulos im Supercup in der Startelf?

Doch dann brach in der Innenverteidigung von Borussia Dortmund die große Verletzten-Misere aus. Und weil „Papa“ in der Vorbereitung überzeugte, beförderte Trainer Marco Rose den Neuzugang prompt in die 1. Mannschaft.

Wird Borussia Dortmund am Dienstagabend auf Antonios Papadopoulos setzen? Foto: imago images/Sven Simon

Schon in der 1. Pokal-Runde beim SV Wehen-Wiesbaden stand Papadopoulos in der Startelf von Borussia Dortmund. Manch ein BVB-Fan hatte geglaubt, dass Rose dem Youngster nur deswegen eine Chance gäbe, weil es lediglich gegen einen Drittligisten ging.

Doch nun steht der Dortmunder Neuzugang wohl auch bei der ersten Titel-Chance des BVB in dieser Saison in der Anfangsformation. Das ließ Rose auf der PK vor dem Supercup durchblicken.

Auf die Frage, ob Axel Witsel wie schon beim 5:2 am Samstag gegen Frankfurt in der Innenverteidigung auflaufe, antwortete Rose: „Es gibt ohnehin nur noch eine andere Lösung. So viele Spieler stehen uns da hinten schließlich nicht mehr zur Verfügung. Die einzige andere Möglichkeit ist Papa. Und Papa macht das bis hierhin hervorragend.“

Antonios Papadopoulos stand schon beim Pokalspiel bei Wehen-Wiesbaden in der Startelf des BVB. Foto: imago images/Revierfoto

BVB muss bei Witsel aufpassen

Witsel muss nach dem kräftezehrenden Match gegen Frankfurt offenbar geschont werden. Laut Rose gehe es für den BVB darum, bei Witsel genau auf die Belastungssteuerung zu achten: „Axel kommt gerade erst von der EM, hat eineinhalb Wochen mittrainiert. Jetzt hat er rund 75 Minuten in den Beinen gegen Frankfurt. Und er hatte am Ende ein paar Krämpfe. Da hat Axels Körper gezeigt, dass es reicht. Daher müssen wir mal schauen. Wir müssen mit Axel reden, wie es ihm geht.“

Das deutet darauf hin, dass Papadopoulos gegen die Bayern wohl in der Startelf stehen wird. Dies bedeute allerdings nicht, dass Borussia Dortmund den Supercup nicht ernst nehme, betont Rose. Ganz im Gegenteil: „Wir wollen das Spiel natürlich gewinnen und uns bestmöglich aufstellen. Gleichzeitig wollen wir aber auch unseren Spielern gerecht werden.“

Der BVB-Coach stellt klar: „Die Jungs sind fit und haben sich nach ihrem Urlaub gut bei uns eingefunden. Trotzdem müssen wir ein Stück weit aufpassen.“

Borussia Dortmund hat Länderspiele im Blick

Über die erste englische Woche der Saison will Rose sich allerdings nicht beschweren: „Diesen Rhythmus Samstag-Dienstag-Samstag können wir diesmal ganz gut verkraften, denn danach haben wir ja wieder eine normale Woche. Richtig herausfordernd wird es erst, wenn wir am laufenden Band in den englischen Wochen spielen.“

Im Hinblick auf die erste September-Woche fügt der Trainer von Borussia Dortmund hinzu: „Aber für die Nationalspieler geht es ja bald schon wieder los, weil wir die erste Länderspiel-Abstellung haben. Daher müssen wir auf unsere Jungs aufpassen. Wir werden niemanden bremsen, aber die Jungs müssen klare Signale ans Trainerteam geben, wenn es zu viel wird.“

