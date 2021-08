Borussia Dortmund: Mitten im Spiel! Kapitän Reus mit deutlicher Ansage – Rose reagiert sofort

Borussia Dortmund ist einer der erfolgreichsten Fußball-Vereine Deutschlands. In der ewigen Tabelle der Bundesliga belegt der BVB Platz zwei. Wir zeigen euch in diesem Video die größten Erfolge der Dortmunder Vereins-Geschichte.

Borussia Dortmund: Das sind die größten Erfolge in der Geschichte des BVB

Was für ein Traumeinstand von Trainer Marco Rose bei Borussia Dortmund!

Ein besseres Bundesliga-Debüt als Coach von Borussia Dortmund hätte sich der gebürtige Leipziger wohl kaum vorstellen können. Eine entscheidende Rolle beim 5:2-Erfolg gegen Eintracht Frankfurt BVB-Anführer Marco Reus.

Borussia Dortmund: Rose hört auf Reus-Rat und wird belohnt

Ein echtes Feuerwerk lieferte Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt ab. Nur für wenige Minuten geriet das Spiel des BVB ins Wanken. Ansonsten war es ein absolut souveräner Auftritt, der die Fans begeisterte.

Bei Borussia Dortmund verrät Trainer Marco Rose, dass er von Kapitän Reus einen Rat bekam. Foto: IMAGO / Team 2

Seinen Anteil hatte dabei offenbar auch Marco Reus. Der Kapitän steuerte nicht nur einen Treffer und zwei Assists bei, sondern gab Coach Marco Rose auch einen entscheidenden Hinweis.

Borussia Dortmund – Eintracht Frankfurt 5:2 (3:1)

Tore: 1:0 Reus (23'), 1:1 Passlack (27'/ET), 2:1 Hazard (32'), 3:1 Haaland (34'), 4:1 Reyna (58'), 5:1 Haaland (70'), 5:2 Hauge (86')

Die Aufstellung:

Borussia Dortmund: Kobel - Passlack, Witsel, Akanji, N. Schulz - Dahoud - Bellingham, Reyna - Reus - T. Hazard, Haaland

Kobel - Passlack, Witsel, Akanji, N. Schulz - Dahoud - Bellingham, Reyna - Reus - T. Hazard, Haaland Eintracht Frankfurt: Trapp - Ilsanker, Hinteregger, Ndicka - da Costa, Sow, Hasebe, Kostic - Kamada, Barkok - Borré

Im Interview mit dem ZDF-Sportstudio verriet Rose: „Marco kam heute im Spiel zu mir: Lass uns auf 4-2-3-1 umstellen, weil Frankfurt dann auch im Spiel umgestellt hat auf 4-1-4-1 und dann habe ich gesagt: ‚Ok, wenn der Kapitän das sagt und das auf dem Platz so empfindet, dann machen wir das‘.“

Bei dem 44-Jährigen kam das sehr gut an: „Das gefällt mir, Eigenverantwortung. Dass wir den Jungs natürlich ein paar Sachen mit an die Hand geben, wie wir auftreten wollen, das ist klar. Und die Jungs scheinen das auch zu fordern und diese Aktivität gefällt ihnen. Ich finde es passt sehr gut nach Dortmund, gut gegen den Ball zu arbeiten und schnellen Offensiv-Fußball zu spielen.“

BVB-Coach Rose erhält Rat von Marco Reus. Foto: imago images/RHR-Foto

Die Entwicklung mit dem Team sei aber noch lange nicht abgeschlossen. Daran müsse man jetzt weiter feilen, so Rose.

Borussia Dortmund: DARAN will Rose noch arbeiten

Eine Sache passte dem BVB-Coach bei Sieg gegen Frankfurt noch nicht. Zwei Gegentore seien zu viel, dann müsse man immer drei Treffer schießen. „Wir haben ein bisschen zu viel zugelassen“, findet Rose.

Wo der BVB zu diesem frühen Zeitpunkt in der Saison wirklich steht, wird sich am Dienstag zeigen. Dann kommt es zum ersten Gipfeltreffen. Im Supercup trifft Borussia Dortmund auf den FC Bayern München.

Borussia Dortmund bejubelt den 5:2-Auftaktsieg gegen Frankfurt. Foto: imago images/Laci Perenyi

BVB-Coach Rose kritisiert Haaland

Vor dem Spiel gegen den SC Freiburg übte Marco Rose leichte Kritik an Superstar Erling Haaland. Was er noch verbessern will, erfährst du hier! (fs)