Borussia Dortmund – FC Bayern München im TV und Livestream: HIER siehst du den Supercup

Am Dienstagabend geht es um den ersten Titel der Saison. Beim Supercup 2021 treffen Borussia Dortmund und Bayern München aufeinander.

Einige Zuschauer dürfen bei Dortmund – Bayern zwar auch wieder ins Stadion, doch viele Fans sind auf die Supercup-Übertragung im Fernsehen und Livestream angewiesen. Wir verraten dir, wo du die Partie verfolgen kannst.

Borussia Dortmund – Bayern München: Wer schnappt sich den ersten Titel der Saison?

Nach dem furiosen Auftakt gegen Eintracht Frankfurt geht der BVB mit breiter Brust in das Duell mit dem Rekordmeister. Allen voran Erling Haaland scheint derzeit nicht zu stoppen zu sein. In den ersten beiden Pflichtspielen der Saison war der Norweger an allen acht Toren seines Teams direkt beteiligt.

Beim Supercup 2021 treffen Borussia Dortmund und Bayern München aufeinander. Foto: imago images/Sven Simon

Die Bayern ließen es dagegen gemächlicher angehen. Unter dem neuen Trainer Julian Nagelsmann gab es bisher noch keinen Sieg. Die erste Runde im DFB-Pokal fiel wegen Coronafällen beim Bremer SV aus, in der Liga gab es zum Auftakt ein 1:1 gegen Gladbach.

---------------------------------------

Die Teams mit den meisten Supercup-Siegen:

Bayern München (8 Titel) Borussia Dortmund (6 Titel) Werder Bremen (3 Titel)

-------------------------------------

Für die Dortmunder gute Voraussetzungen, um die Supercup-Niederlage aus dem letzten Jahr vergessen zu machen.

Wer die Partie live verfolgen will, aber nicht im Stadion dabei ist, hat am Dienstagabend mehrere Möglichkeiten. Sowohl im Pay-, als auch im Free-TV wird das Spiel übertragen. Sowohl Sky als auch Sat.1 werden auf Sendung sein.

+++ Ex-BVB-Star Aubameyang: Landet die Skandalnudel jetzt ausgerechnet HIER? +++

Bei Sat.1 beginnt die Übertragung der Vorberichte bereits um 19.30 Uhr (Anstoß 20.30 Uhr). Sky steigt eine halbe Stunde später ein. Neben der Übertragung im Fernsehen gibt es von beiden Anbietern auch ein Livestream-Angebot. Über „ran.de“ und „Sky Go“ bzw. „Sky Ticket“ kann die Partie auch online verfolgt werden.

Revanchiert sich der BVB für das Vorjahr?

Zum vierten Mal in Folge lautet die Supercup-Begegnung Dortmund gegen Bayern. 2020 gewannen die Münchener mit 3:2, im Jahr zuvor triumphierte der BVB mit 2:0. Besonders schmerzhaft ist für die Schwarzgelben die Erinnerung ans Jahr 2019: Damals verlor man 0:5.

------------------------------------------

Neuigkeiten zu Borussia Dortmund:

Borussia Dortmund: Dreister Vorfall auf der Tribüne! „Kotzt mich enorm an“

Erling Haaland: Neue Details enthüllt – hier werden die Fans des BVB hellhörig

Borussia Dortmund: Bitter! Am Samstag spielte er stark auf, jetzt fällt der BVB-Star verletzt aus

------------------------------------------

Zusätzlich zu den Übertragungen im TV und Live-Stream kannst du den Ausgang der heutigen Partie auch bei uns im Live-Ticker verfolgen >>> (mh)