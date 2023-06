Kein Trikot trug er so lange wie das von Borussia Dortmund. Als kleiner Junge vom VfL Schwerte gekommen, kämpfte er sich erfolgreich durch alle BVB-Juniorenteams, galt als hoffnungsvolles Talent. Doch für den Profi-Sprung sollte es nicht reichen.

Der gelang im woanders. Doch jetzt, zehn Jahre nach seinem endgültigen Abschied von Borussia Dortmund, macht das einstige BVB-Juwel Schluss. Lasse Sobiech beendet seine Karriere – mit einem ganz besonderen Abenteuer.

Borussia Dortmund: Ex-Talent Lasse Sobiech macht Schluss

Er darf sich Deutscher Meister mit Borussia Dortmund schimpfen – auch wenn er nie für die Profis auf dem Rasen stand. Von 2003 bis 2010 hatte sich Sobiech durch die Jugend-Abteilungen des BVB gespielt. 2009 wurde der große Traum war: Er bekam einen Profivertrag. 2010/11 stand er viermal im Kader, der in dieser Saison die Schale holte. Eingewechselt wurde er aber nie.

Nach Leihen zum FC St. Pauli und Greuther Fürth folgte 2013 der endgültige Abschied aus Dortmund. Für 1,4 Millionen Euro wechselte er zum HSV, kehrte Leihweise zu St. Pauli zurück und wechselte innerhalb der Hansestadt dann ganz. Doch die Reise ging weiter. 1. FC Köln, Royal Mouscron (Belgien), FC Zürich (Schweiz) und Darmstadt 98 waren die weiteren Stationen. Mit 31 wagte er sein größtes Abenteuer, wechselte zum FC Stellenbosch nach Südafrika.

Nun lässt Lasse Sobiech die Bombe platzen. Via Instagram verkündete er mit gerade einmal 32 Jahren sein Karriere-Ende. „Für mich ist es an der Zeit, meine Fußballschuhe an den Nagel zu hängen“, erklärt er. „Es war eine unglaubliche Reise, voller großartiger Momente und unvergesslicher Erfahrungen. Ich bin sehr dankbar, so tolle Menschen und Persönlichkeiten kennengelernt zu haben. Ich freue mich auf alles, was jetzt kommt!“