Borussia Dortmund: Terzic findet deutliche Worte – „Bin nicht mit mir zufrieden“

Anfang Juni ist es so weit! Dann spielt Borussia Dortmund tatsächlich um den Champions-League-Titel. Im Finale der Königsklasse wartet Real Madrid. Bis dahin heißt es für den BVB aber nochmal: trister Liga-Alltag.

Und der schepperte Borussia Dortmund am 33. Spieltag auch gleich eine 0:3-Niederlage in Mainz vor den Latz. Trainer Edin Terzic war nach Abpfiff völlig bedient. Er übte an seiner eigenen Person starke Kritik.

Borussia Dortmund: Rotation geht nicht auf

Gegen Augsburg hatte der BVB eindrucksvoll gezeigt, dass auch die Ersatzspieler zu vielen Toren und einem Sieg fähig sind. Gegen Mainz rotierte Terzic abermals durch. Im Vergleich zum Rückspiel in Paris fand sich nur Nico Schlotterbeck noch in der Startelf wieder.

„Wir wollten der Mannschaft vertrauen, die letzte Woche richtig gut gespielt hat“, erklärte Terzic. Denn im Vergleich zum Augsburg-Spiel waren es letztlich nur drei Wechsel in der Startelf. „Wir wollten wieder Frische reinbringen und Chancen verteilen“, so der Trainer von Borussia Dortmund.

Der Plan misslang allerdings völlig. Der BVB lag bereits nach 23 Minuten mit drei Toren hinten. Unter anderem, weil sich der sonst zuverlässige Ersatzkeeper Alexander Meyer einen dicken Patzer leistete (hier mehr dazu lesen).

Terzic selbstkritisch

Es lief nicht viel zusammen. Erst als zur zweiten Halbzeit einige Stammkräfte kamen, agierte Dortmund stabiler. Gelaufen war die Partie allerdings dennoch. „Natürlich nehme ich mich da mit in die Verantwortung“, erklärte ein niedergeschlagener Edin Terzic bei „Sky“.

Die Dinge, die noch gegen Augsburg sehr gut geklappt hätten, hätten es dieses Mal überhaupt nicht funktioniert, bemängelte er. „Die Dinge, die letzte Woche funktioniert haben, konnten wir heute nicht auf den Platz bringen“, so Terzic. „Deshalb bin heute auch nicht mit mir zufrieden.“

Am letzten Spieltag hat Borussia Dortmund gegen den abgestiegenen SV Darmstadt die Chance, die Generalprobe für das Finale der Champions League erfolgreicher zu gestalten. Ob Terzic dann erneut zur Rotation greift?