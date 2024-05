Borussia Dortmund: Fans trifft der Schlag! Unfassbare Preise für eine Reise nach London

Wer hätte gedacht, dass Borussia Dortmund am 1. Juni tatsächlich im Finale der Champions League steht? Wohl die wenigsten. Seit Dienstagabend (8. Mai) ist jedoch klar: Es passiert wirklich. Den Finaleinzug feierten die BVB-Fans im ganz großen Stil (hier mehr dazu erfahren).

Doch mitten in die Feierlichkeiten dürften zahlreiche Fans einen spontan Trip nach London gebucht haben. Jeder will vor Ort dabei sein, wenn Borussia Dortmund um den Henkelpott spielt. Allerdings wird ein Trip gerade für die, die mit dem Flugzeug reisen wollen, richtig teuer.

Borussia Dortmund: Flugpreise schießen in die Höhe

Elf Jahre nach der Niederlage in Wembley hat der BVB an selber Stelle die Chance, das Trauma gegen die Bayern vergessen zu machen. Gerade nach einer durchwachsenen Bundesliga-Saison ist die Euphorie riesig, plötzlich einen internationalen Triumph einfahren zu können.

Und so buchten noch in der Nacht des Sieges gegen Paris etliche Fans von Borussia Dortmund ihr Flugticket. Und das trieb die Preise in schwindelerregende Höhe. Auf der Preisvergleichsform Skyscanner war am Mittwoch (Stand: 8. Mai, 9.46 Uhr) von Dortmund aus nach London für den 1. Juni nur noch ein Flug für 303 Euro zu schnappen!

Ähnlich sah es an anderen Flughäfen in NRW aus. Auch für Flüge von Düsseldorf oder Köln muss man mindestens 300 Euro berappen. Etwas günstiger ist es, wenn man sich schon am Freitag fliegt. So käme man am frühen Morgen des 31. Mai aus Köln für 194 Euro nach London, 250 Euro sind es aus Düsseldorf. Allerdings braucht man dann auch eine weitere Unterkunft…

Auch im Umkreis ist es teuer

Und auch wer sich erhofft hatte, er könnte vielleicht aus den Niederlanden billiger fliegen, der wurde enttäuscht. Aus Eindhoven kostete ein Flug am Morgen des 1. Juni mit der Billig-Fluggesellschaft Ryanair ebenfalls über 300 Euro.

Und dann müsste man ja auch noch Rückflüge buchen. Da dürfte angesichts der Nachfrage nochmal eine kleiner Betrag draufkommen.

Wer jetzt noch seine Reise bucht, sollte also vielleicht auf das Auto umsteigen und sich mit anderen Fans zusammenschließen. Dann könnte man für einen erschwinglichen Preis in die Hauptstadt Englands kommen – und Borussia Dortmund beim Kampf um den Titel anfeuern.