Borussia Dortmund: Irre Szenen nach Paris-Hammer! Fans eskalieren komplett

Es sind Szenen, die untermauern, wie viel dieser Sieg den Fans von Borussia Dortmund bedeutet. An Schlaf war in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (8. Mai) nun wirklich nicht zu denken. Gerade war der BVB ins Finale der Champions League eingezogen – zum ersten Mal seit elf Jahren.

+++ Star nach Finaleinzug völlig aus der Fassung – „Gibt keinen Grund“ +++

Grund genug für alle in schwarz und gelb, mal gepflegt zu eskalieren. Und so war nach dem BVB-Sieg in Dortmund einiges los. Egal ob Innenstadt oder Borsigplatz – die Fans von Borussia Dortmund ließen es gepflegt krachen.

Borussia Dortmund: Party, Pyro, Autokorso

Der 1. Juni könnte zu einem historischen Tag für den Verein werden. Gewinnt Dortmund nach 1997 zum zweiten Mal die Champions League? So nah war man dem Pokal nicht mehr, seit man 2013 im Finale eine schmerzhafte Niederlage gegen Bayern München einstecken musste. Ohnehin hätte in diesem Jahr wohl kaum jemand damit gerechnet, dass es die Mannschaft von Edin Terzic so weit schaffen könnte.

+++ Live nach Final-Einzug – Hummels bekommt deutliche Ansage von Terzic +++

Umso größer fiel die schwarz-gelbe Party nach dem Final-Einzug aus. Rund um den Borsigplatz veranstalteten die Fans einen Autokorso. Zu den hupenden Autos gesellte sich der Gesang und das Gegröle zahlreicher freudetrunkener Fans von Borussia Dortmund.

Mega-Party in Dortmund. Foto: news 4 Video-Line TV

Nicht anders sah es auf dem Alten Markt aus, wo viele Anhänger das Spiel live in den angrenzenden Bars verfolgt hatten. Dabei zündeten manche auch Pyrotechnik und erhellten so den Nachthimmel.

Hummels mit dem goldenen Tor

Auch in Paris wurde bis tief in die Nacht gefeiert. BVB-Boss Hans-Joachim Watzke kündigte etwa vielsagend an, dass es heute nicht bei einem Glas Rotwein bleiben werden. Bis weit nach Abpfiff jubelten die Spieler mit den mitgereisten Gästefans, während der Rest des Stadions wie leergefegt war.

Mann des Spiels war einmal mehr Mats Hummels. Hinten hielt er mit seinen Kollegen wie im Hinspiel die Null und vorne köpfte er das entscheidende Tor. Die Fans liegen ihm zu Füßen – ohne dass man bisher weiß, ob er überhaupt weitermacht.

Weitere Nachrichten kannst du hier lesen:

Diese Frage wollen Hummels und Borussia Dortmund in den kommenden Wochen beantworten. Vielleicht hilft die Atmosphäre eines Champions-League-Finals bei der Entscheidung. Klar ist dagegen schon jetzt: Auch Wembley werden die Dortmunder Fans in eine große Partymeile verwandeln.