BVB zeigt sich in neuen Trikots – sie sind direkt wieder weg

Nach dem 0:0 im ersten Spiel der Klub-WM gegen Fluminense steht der BVB gegen Mamelodi Sundowns bereits unter Druck – ein Sieg ist Pflicht, um den Blick auf die K.o.-Phase richten zu können. So muss gegen den südafrikanischen Meister unbedingt ein Dreier her.

Im zweiten Spiel der Klub-WM kommt es für den BVB gleich zu zwei Premieren: Erstmals laufen die Borussen mit dem neuen Auswärtstrikot auf, erstmals spielen sie mit dem neuen Hauptsponsor Vodafone auf der Brust. Doch behalten werden die BVB-Stars dieses Trikot nicht.

BVB spielt erstmals mit Vodafone auf der Brust

Erst vor wenigen Wochen hat der BVB den Deal mit Vodafone bekanntgegeben, der Telekommunikations-Riese und der Bundesligist haben sich auf einen Vertrag mit Mindestlaufzeit bis 2030 verständigt. Ab sofort ziert die Brust der Trikots also nicht mehr 1&1, sondern Vodafone.

So werden die Fans den neuen Sponsor gleich auf einem der neuen Trikots sehen. Erstmals läuft der BVB gegen Mamelodi Sundowns in den weißen Auswärtstrikots auf. Dort ist das Vodafone-Logo in Rot gehalten. Auch die Hosen werden weiß gehalten sein, während die Stutzen schwarz sind.

In den vergangenen Jahren waren die Auswärtstrikots des BVB stets schwarz. Jetzt läuft Schweiz-Gelb also in Weiß auf – daran wird sich der ein oder andere Fan wohl erst einmal gewöhnen müssen.

Getragene Trikots werden versteigert

Wer das Trikot jedoch so richtig schön findet, kann gleich im Anschluss an die Partie gegen Mamelodi zuschlagen. Denn wie Borussia Dortmund vor dem Spiel gegen die Südafrikaner mitgeteilt hat, werden die getragenen Trikots der Spieler nach der Partie für einen guten Zweck versteigert. „Teile der Einnahmen gehen an unseren CSR-Partner US Street Soccer“, heißt es seitens der Westfalen.

Auch die Trikots aus dem Fluminense-Spiel sind zur Versteigerung freigegeben worden. Diese können die Fans schon jetzt ergattern. Auch Teile dieser Erlöse gehen an US Street Soccer.