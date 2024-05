Borussia Dortmund: Irres Last-Minute-Drama! BVB-Youngster im siebten Fußballhimmel

Das lange Warten hat ein Ende, die harte Arbeit der letzten Wochen zahlt sich endlich aus. Die U17 von Borussia Dortmund feiert nach einem Nervenkitzel-Finale gegen Bayer Leverkusen die deutsche Meisterschaft.

Dabei stand der BVB-Nachwuchs schon ganz kurz vor dem Final-K.o. Sowohl in der regulären Spielzeit als auch in der Verlängerung rettete Borussia Dortmund ein Tor in letzter Sekunde. Das Team von Trainer Marco Lehmann krönt eine unfassbare Saison.

Borussia Dortmund: U17 feiert deutsche Meisterschaft

26 Spiele – 21 Siege, drei Unentschieden und nur zwei Niederlagen. Das ist die irre Saison-Bilanz der U17 von Schwarz-Gelb. Der BVB dominierte die Bundesliga West und zeigte auch in der Endrunde, wieso dieser Jahrgang einen besonderen Ruf genießt.

Nachdem man sich im Halbfinale knapp gegen RB Leipzig durchsetzen konnte, wartete mit Bayer Leverkusen im Finale der größte Konkurrent der regulären Saison. „Wenn einer in der Lage ist, Leverkusen zu schlagen, dann sind wir es“, betonte Lehmann vor dem Spiel – und genauso so kam es.

Leverkusen ging bereits nach fünf Minuten in Führung und war über weite Teile der Partie die spielbestimmende Mannschaft. Doch Lehmanns Jungs gaben nicht auf und kamen kurz nach Wiederanpfiff durch Tazemeta zum Ausgleich. Alles deutete auf die Verlängerung hin, ehe es richtig dramatisch wurde. In der ersten Minute der Nachspielzeit erzielte die Bayer-Elf abermals die Führung – der BVB schien geschlagen.

14-Jähriger schießt Schwarz-Gelb zum Sieg

Doch in der siebten Minute der Nachspielzeit brachte ein Bayer-Verteidiger Etcibasi zu Fall – der Unparteiische zögerte keine Sekunde und zeigte auf den Punkt. Der BVB kam durch ein Elfmetertor von Ngambia Dzonga ganz spät zum erneuten Ausgleich und rettete sich in die Verlängerung. Doch nahm die Dramatik weiter ihren Lauf.

Unter den Augen von BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl und Leverkusen-Sportchef Simon Rolfes traf der erst 14-jährige Jan-Luca Riedl in der 121. Minute nach einer Ecke und entschied dieses denkwürdige Spiel – was ein irres Finale. Erstmals seit 2018 ist die B-Jugend von Schwarz-Gelb wieder Deutscher Fußballmeister!