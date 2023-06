Jude Belingham ist weg. Mit dem Youngster verliert Borussia Dortmund einmal mehr seinen besten Mann an einen Top-Klub. Nun folgt der nächste Bellingham-Hammer: Auch sein Bruder Jobe wechselt den Klub.

Wie Jude Bellingham verlässt auch Jobe schon mit 17 Jahren seinen Heimatverein. Allerdings nicht zu Borussia Dortmund, auch wenn er lange mit dem BVB in Verbindung gebracht wurde. Vielmehr trifft er eine überraschende Entscheidung.

Jude Bellingham: Auch Jobe verlässt Birmingham

Birmingham City ist sein Kindheitsklub, für den er bereits spielte, als er noch ein kleines Kind war. Er schaffte es durch alle Nachwuchsabteilungen, debütierte dort bei den Profis in der 2. Liga – und verlässt den Klub nach erfolgreichem Klassenerhalt nun bereits mit 17 Jahren. All das, was hier über Jude Bellingham steht, trifft nun auch auf seinen jüngeren Bruder zu.

Nur kurze Zeit, nachdem Judes Wechsel von Borussia Dortmund zu Real Madrid endgültig fixiert wurde, ist nun auch Jobes Abgang aus Birmingham besiegelt. Lange war der 17-Jährige mit dem BVB in Verbindung gebracht worden. Nun steht fest: Er wird kein Schwarzgelber.

Jobe Bellingham wechselt nach Sunderland

Auch wenn sie zuletzt bereits durchsickerte, ist seine Entscheidung durchaus überraschend. Jobe Bellingham wechselt zum AFC Sunderland und bleibt damit in Englands zweiter Liga. Die „Black Cats“ waren 2022 nach langer und tiefer sportlicher Krise endlich wieder aus der 3. Liga gekrochen. Zurück im Unterhaus lieferten sie mit einem sechsten Platz eine solide Saison ab. So mancher dürfte Jobe dennoch einen größeren Sprung zugetraut haben.

Für Jude kassierte Birmingham einst von Borussia Dortmund 25 Millionen Euro Ablöse, für Jobe kommen nun noch einmal rund 3,5 Millionen Euro hinzu.