Jude Bellingham: Wechsel bahnt sich an! BVB-Star schaut ganz genau hin

Es ist aktuell die heißeste Personalie für den kommenden Sommer: Jude Bellingham. Wechselt der BVB-Star zu Real Madrid oder bleibt er der Bundesliga erhalten? Eine Entscheidung wird wohl bald fallen. Dann herrscht endlich Klarheit.

Doch neben des Transfer-Pokers um Jude Bellingham gibt es noch einen anderen Spieler, den der Superstar ganz genau beobachtet. Nämlich sein Bruder Jobe, der bald zu einem neuen Klub wechseln könnte.

Jude Bellingham: Wechsel bahnt sich an

Ob Jobe oder Jude Bellingham: In der britischen Familie scheint ein gewisses Fußball-Talent zu stecken. Der zwei Jahre älter Jude ist seit einigen Jahren bei Borussia Dortmund und brilliert auf höchstem Niveau. Kein Wunder also, dass er mit vielen Top-Klubs in Verbindung gebracht wird. Ein Favorit kristallisierte sich in den vergangenen Wochen heraus. Der Mittelfeldspieler soll sich zur kommenden Saison wohl Real Madrid anschließen.

Aber auch sein Bruder Jobe ist heiß begehrt. Aktuell spielt der 17-Jährige beim englischen Zweitligisten Birmingham City, bei dem auch Jude seine Profikarriere begann. Nun aber soll das Talent vor einem Wechsel zur Konkurrenz stehen. Die regionale Tageszeitung „The Northern Echo“ berichtet, dass Jobe Bellingham wohl demnächst einen Vertrag beim FC Sunderland unterschreiben soll.

Jobe Bellingham steht vor einem Wechsel. Foto: IMAGO/News Images

Die Gerüchte über eine Verpflichtung dementierte Sunderland-Coach Tony Mowbray nicht: „Einer unserer Trainer steht der Familie Bellingham sehr nahe. Ob er zu uns kommen wird, weiß ich aber nicht, das liegt nicht in meinem Aufgabenbereich“, so der Trainer.

Doppelter Bellingham-Transfer im Sommer?

Der Vertrag des jüngeren Bruders von Jude Bellingham in Birmingham läuft noch bis Juni 2024. Das heißt, dass der Klub nur noch in diesem Sommer die Möglichkeit hätte, eine Ablösesumme für das Talent zu bekommen.

Dabei war anscheinend auch der BVB an Jobe interessiert. Dortmunds Cheftrainer Edin Terzic bestätigte sogar im Frühjahr 2021 die Gerüchte über eine mögliche Verpflichtung.

Nun aber scheint der Transfer des britischen Youngsters vorerst vom Tisch zu sein. Der U18-Nationalspieler kam in der laufenden Saison in 22 von 46 möglichen Pflichtspielen für Birmingham City zum Einsatz. Ein Tor oder eine Vorlage gelangen ihm dabei allerdings nicht.