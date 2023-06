Zahlreiche Spielernamen werden dieser Tage bei Borussia Dortmund gehandelt. Wie immer, wenn die Transferperiode naht, ist der BVB an halb Europa interessiert. Im Fokus stehen auch dieses Mal zahlreiche Youngsters.

So soll Borussia Dortmund großes Interesse an Warren Zaire-Emery haben (wir berichteten). Der 17-Jährige kickt derzeit bei Paris St. Germain. Paris? Da war doch was. Vielleicht sollten die Dortmunder ihre Transferambitionen nochmal überdenken, wie ein Blick in die Vergangenheit zeigt.

Borussia Dortmund und PSG – das passt nicht

In den vergangenen Jahren verpflichtete der deutsche Vizemeister mehrmals Spieler aus der französischen Hauptstadt. Den Anfang machte 2017 Dan-Axel Zagadou. Es folgten Thomas Meunier, Abdoulaye Kamara und Soumaila Coulibaly.

++ Borussia Dortmund spitzt die Ohren – Konkurrent verliert absoluten Top-Star ++

Das Quartett kam mit großen Hoffnungen ins Ruhrgebiet. Rückblickend muss man allerdings feststellen, dass (bisher) keiner von ihnen dem Ruf bei Borussia Dortmund gerecht werden konnte – aus verschiedenen Gründen.

Verletzungen, schlechte Leistungen, wenig Erfahrung

Da wäre beispielsweise Zagadou. Der Abwehrhüne ließ immer wieder sein Können durchscheinen, bekam von den BVB-Fans einst gar ein eigenes Lied komponiert. Allerdings fiel er immer wieder mit Verletzungen aus. Das hemmte seine Konstanz, weshalb Borussia Dortmund den Vertrag im vergangenen Jahr auslaufen lief.

Ähnlich bescheiden lief es mit Meunier. Der Rechtsverteidiger kam als gestandener Profi, floppte bei der Borussia aber komplett. Er soll den Verein schnellstmöglich verlassen. Coulibaly hingegen galt ebenfalls als großes Talent. Vergangene Saison feierte er sein Bundesliga-Debüt, in dem er aber gleich krass patzte und wichtige Punkte kostete. Weil er noch nicht so weit ist, soll er erstmal ausgeliehen werden.

Weitere Nachrichten für dich:

Die einzige Ausnahme bildet Kamara. Der defensive Mittelfeldspieler wird aktuell in der zweiten Mannschaft aufgebaut, soll perspektivisch in die Bundesligamannschaft aufrücken. Auf den 18-Jährigen hält man nach wie vor große Stücke, auch wenn er sich nicht als das Wunderkind à la Jude Bellingham entwickelte.

Borussia Dortmund: Wie stehen die Chancen?

Nun soll also Zaire-Emery der nächste Paris-Spieler werden, der nach Dortmund kommt. Von den Misserfolgen scheinen sich die Verantwortlichen nicht ins Bockshorn jagen zu lassen. Ob der Transfer glückt? Zaire-Emery ist mit 17 Jahren immerhin schon 18 Millionen Euro wert und damit alles andere als ein Schnäppchen.