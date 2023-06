Borussia Dortmund spitzt die Ohren – Konkurrent verliert absoluten Top-Star

Die Bundesliga verliert einen weiteren Top-Star – und Borussia Dortmund schaut ganz genau zu. Seit Jahren will der BVB Bayern München endlich wieder vom Bundesliga-Thron stoßen. Gleichzeitig musste man sich aber auch gegen RB Leipzig wehren.

Der neureiche Klub will langfristig unter Top-3, wenn nicht sogar die Top-2 der Bundesliga. Nun allerdings müssen sie das gleiche Schicksal erleiden, wie auch Borussia Dortmund. RB verliert seinen Top-Star.

Borussia Dortmund: Leipzig gibt Stürmer ab

Es galt als offenes Geheimnis, dass Christopher Nkunku die Leipziger in diesem Sommer verlassen würde. Schon vor Monaten hieß es, dass er sich bereits vor einem Jahr mit Chelsea London auf einen Wechsel geeinigt habe.

Am Dienstagvormittag dann die Vollzugsmeldung. Der Torschützenkönig, der auch gegen Borussia Dortmund so manches Mal getroffen hatte, wechselt für eine Ablöse von 60 bis 65 Millionen Euro in die englische Hauptstadt.

Heftige Schwächung

Keine Frage: Nkunkus Abgang ist für Leipzig als ähnlicher Verlust einzuordnen, wie Jude Bellingham für Borussia Dortmund. Der BVB verliert seinen Top-Star für 103 Millionen Euro an Real Madrid.

Nkunku verpasste vergangene Saison zahlreiche Spiele mit Verletzungen – und erzielte gemeinsam mit Niklas Füllkrug denn die meisten Tore aller Erstliga-Spieler. Ab sofort wird er sich in der Premier League allen voran mit Erling Haaland messen müssen.

Borussia Dortmund: Konkurrent außen vor?

Bleibt die Frage, welche Auswirkungen auf die kommende Spielzeit der Wechsel haben will. Beim BVB hätte man sicherlich nichts dagegen, wenn Leipzig erstmal braucht, um sich zu finden und wie im vergangenen Jahr früh schon Punkte verspielt.

Dann könnte man sich aus Sicht von Borussia Dortmund voll und ganz der Bayern-Verfolgung widmen. Nach dem Meister-Drama am letzten Spieltag hat man diesbezüglich noch ein Hühnchen zu rupfen.