FC Bayern München: Nicht nur Wirtz! FCB ist heiß auf nächsten Bayer-Star

Erst am Sonntag (04. Mai) hat der FC Bayern München die Schale von Bayer Leverkusen zurückerobert. Wenige Tage später wird es rund um die beiden Top-Teams erneut heiß – dieses Mal jedoch abseits des Platzes auf dem Transfermarkt.

Denn laut „Bild“ soll Florian Wirtz sich für einen Wechsel zum FC Bayern München entschieden haben, es könnte also tatsächlich zum Sensationstransfer kommen. Doch damit nicht genug: Die Münchener scheinen noch einen weiteren Bayer-Star aus Leverkusen loseisen zu wollen.

FC Bayern München: Schick als Kane-Back-Up?

Mit Harry Kane hat der deutsche Rekordmeister noch für die nächsten Jahre einer der besten Stürmer in den eigenen Reihen. Doch die laufende Spielzeit hat gezeigt, dass ein weiterer Angreifer im Kader, der den Engländer bei dem ein oder anderen Spiel entlasten könnte, nicht schaden würde.

So wollen die FCB-Bosse im kommenden Transfer-Sommer einen Back-Up für Kane verpflichten. In den vergangenen Wochen ist schon so mancher Stürmer mit dem FCB in Verbindung gebracht worden, jetzt kommt ein ganz pikantes Gerücht hinzu. Denn laut „Bild“ sollen die Münchener Patrik Schick auf der Liste haben.

Der Tscheche gehört nach Kane zu den besten Angreifern der Liga, traf in der laufenden Saison schon 19 Mal. Und doch ist seine Zukunft bei der Werkself offen. Denn am Bayerkreuz bahnt sich ein XXL-Umbruch an. Gehört ein Abgang Schicks dazu?

Greift der FCB für Schick tief in die Tasche?

Der 29-Jährige kam 2020 für knapp 30 Millionen Euro von der AS Roma zu Bayer und entwickelte sich trotz seines großen Verletzungspechs zu einem Top-Angreifer der Bundesliga. Nach fünf gemeinsamen Jahren voller Höhen und Tiefen könnte Schick tatsächlich wechseln. Geht es wirklich zum FC Bayern München?

Es scheint ein wenig unrealistisch. Denn zum einen würde Bayer wohl nicht Wirtz und Schick an die direkte Konkurrenz verlieren wollen, zum anderen würde der FCB für den Angreifer tief in die Tasche greifen müssen. Schicks Vertrag in Leverkusen läuft noch bis 2027, Bayer hat also keine Not, den Tschechen verkaufen zu müssen.

So dürften wohl mehr als 30 Millionen Euro nötig sein, um sich die Dienste des Stürmers zu sichern. Ob die Bayern so viel Geld für einen zweiten Angreifer ausgeben wollen und können? Wenn der deutsche Rekordmeister Wirtz schon in diesem Sommer holen möchte, wohl auf keinen Fall.