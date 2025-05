FC Bayern München macht es offiziell! Enthüllung kurz nach Meisterschaft

Die Meisterschaft ist perfekt: Der FC Bayern München kann aufatmen. Es wird also nicht schon wieder eine Horror-Saison ohne Titel. Immerhin konnte sich der Rekordmeister jetzt Meistertitel Nummer 34 holen.

Für die Fans des FC Bayern München ist das nicht die einzig gute Nachricht. Unmittelbar nach dem Titelgewinn verkündet der FCB Mega-News!

FC Bayern München: Offizielle Verkündung nach Meistertitel!

Nach der Meisterschaft blickt der FC Bayern München schon auf die kommende Saison. Die ersten Kaderentscheidungen wurden bereits getroffen, aber es sollen auch noch einige Neuzugänge folgen. Aber das ist noch nicht alles.

Denn das Auswärtstrikot der kommenden Spielzeit ist enthüllt worden. Neben der roten Farbe ist der Grundton in Weiß. „Das Design vereint Moderne mit Geschichte und verbindet Vergangenheit mit Zukunft“, schreiben die Münchner. Mit Vergangenheit meint der FCB, dass es eine Hommage an die Allianz-Arena sei. Denn Ende Mai feiert die Arena ihr 20-jähriges Bestehen.

Auch Ausrüster Adidas meldet sich zu Wort und erklärt, dass die Aussicht auf die bayerischen Alpen von den Tribünen der Allianz-Arena dazu inspiriert hätte, die Farbwahl zu nehmen.

Spezial-Trikot für Müller

Außerdem gibt es passend zum 20-jährigen Bestehen der Allianz-Arena graue Luftkissen mit LED-Beleuchtung und grauen Umrandungen der Nummern. Die Trikotnummern auf der Rückseite sind übrigens coral mit schwarzen Linien. Dazu gibt es für die Anhänger des FC Bayern München noch eine ganz besondere Überraschung: das Müller-Spezial-Trikot.

Anlässlich des Abschieds des Superstars bleibt die Vorderseite gleich, auf der Rückseite sind neben der Trikotnummer vier Szenen aus seiner Karriere beim Rekordmeister abgebildet. Das Spezial-Trikot in der Authentic-Variante ist für schlappe 175 Euro im Online-Shop erhältlich, das normale Müller-Trikot mit dem besonderen Aufdruck kostet immerhin 125 Euro.

Das neue Trikot feiert im Heimspiel am 10. Mai gegen Borussia Mönchengladbach (18.30 Uhr) seine Premiere – und damit exakt gegen den ersten Gegner in der Bundesliga in der neuen Spielstätte zum Saisonstart einst 2005/06.