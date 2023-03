Borussia Dortmund: BVB-Präsident enthüllt seinen Wunschspieler – doch es gibt einen gewaltigen Haken

Welcher Spieler könnte Borussia Dortmund helfen, die Vormachtstellung des FC Bayern München zu brechen? Nach dem Derby-Wochenende ist der BVB zwar noch im Meisterrennen, doch die Mannschaft von Edin Terzic erlitt einen herben Dämpfer.

Egal, wie die Saison ausgeht: Im Sommer dürfte bei Borussia Dortmund wieder einiges passieren. Präsident Reinhold Lunow hat nun seinen Wunschspieler verraten. Dass dieser allerdings ins Ruhrgebiet kommt, scheint ausgeschlossen.

Borussia Dortmund: Präsident schielt auf RB-Star

Im vergangenen Sommer griff der BVB tief in die Tasche. Für Nico Schlotterbeck, Karim Adeyemi und Co. legten die Schwarz-Gelben rund 91 Millionen Euro auf den Tisch. Im Winter folgten mit Julien Duranville und Julian Ryerson zwei weitere Transfers.

Und zur kommenden Saison? Dürfte erneut einiges passieren. Mahmoud Dahoud bekommt keinen neuen Vertrag, Jude Bellingham könnte gehen. Zudem ist die Zukunft weiterer Stars ungeklärt.

Wie würde der Präsident von Borussia Dortmund, Reinhold Lunow, entscheiden, wenn er einen Wunschspieler verpflichten könnte? Die Antwort gibt er nun in einem Interview mit den „Ruhr Nachrichten“: Christopher Nkunku von RB Leipzig.

Nkunku Zukunft geklärt?

Der 25-Jährige ist einer der größten Bundesliga-Stars. Mit zwölf Saisontoren ist er zudem der zweitbeste Torschütze der Liga. Seit er 2019 zu den Leipzigern wechselte, ging seine Karriere steil durch die Decke. Im Sommer dürfte der nächste Schritt bevorstehen.

Allerdings wird sich Lunows Wunschvorstellung, Nkunku bei Borussia Dortmund zu sehen, wohl nicht erfüllen. Bereits seit Längerem wird vermutet, dass der Stürmer schon einen Vertrag bei Chelsea London unterschrieben hat. Demnach bezahlen die „Blues“ rund 60 Millionen Euro, um ihn an die Stamford Bridge zu locken.

Borussia Dortmund: Kader-Umbruch zeichnet sich ab

So oder so könnte in Dortmund der nächste größere Umbruch anstehen. Derzeit laufen bei sieben Spielern die Verträge aus. Dahoud wie auch Anthony Modeste, Luca Unbehaun und Felix Passlack werden den Klub wohl verlassen. Unklarheiten gibt es derzeit noch bei Marco Reus, Mats Hummels und Raphael Guerreiro.