Borussia Dortmund: Guirassy sorgt für Hammer! Bosse sind schon informiert

32 Tore, neun Vorlagen: Serhou Guirassy ist in diesem Jahr die offensive Lebensversicherung von Borussia Dortmund. In einem schwierigen Jahr für die Schwarzgelben war der Gunieaer eine der wenigen Konstanten. Gegen Wolfsburg (4:0) erzielte der Mittelstürmer erneut einen Doppelpack, der den BVB wieder auf Champions League Kurs bringt.

Er überzeugte so sehr, dass nach nur einem Jahr schon über einen nächsten Schritt in seiner Karriere spekuliert wird – insbesondere, falls Borussia Dortmund das Ziel Champions League verpassen sollte. Nun hat Guirassy eine Hammer-Entscheidung verkündet.

Borussia Dortmund: Guirassy hat eine Klausel!

Wie die „Sportbild“ enthüllte, besitzt Guirassy eine Ausstiegsklausel in Höhe von 70 Millionen Euro. Die soll für einige ausgewählte europäische Topklubs gelten. Aufgrund des düsteren Saisonstarts des BVB schien es zunächst wahrscheinlich, dass der 29-Jährige Borussia Dortmund nach nur einem Jahr wieder verlässt. Insbesondere der FC Chelsea soll in den letzten Wochen am Stürmer gebaggert haben, da sie auf der Neuner Position für den nächsten Sommer noch Verstärkung suchen.

Wird das Projekt Guirassy bei Borussia Dortmund somit frühzeitig beendet? Der Mittelstürmer hat nun eine Hammer-Entscheidung gefällt, die die BVB-Fans freuen dürfte.

Guirassy verkündet Zukunftsentscheidung

Wie die „Bild“ berichtet, hat sich Guirassy klar und deutlich zum BVB bekannt und dies den Bossen auch direkt mitgeteilt. Der Mittelstürmer steht sinnbildlich für den Positivtrend der letzten Wochen und mit diesem Bekenntnis wird er sich nur noch weitere in die BVB-Herzen gearbeitet haben.

Die Gerüchte um einen frühen Abgang des Superstars haben sich somit frühzeitig zerschlagen, sodass Sportdirektor Kehl für die Kaderplanung für den nächsten Sommer auf den Mittelstürmer setzen kann.