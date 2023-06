Borussia Dortmund heiß auf PSG-Juwel – dieses Top-Talent beobachtet der BVB ganz genau

Bei Borussia Dortmund ist Sportdirektor Sebastian Kehl nach dem bitteren Abgang von Jude Bellingham auf der Suche nach einem Nachfolger. Eine Spur führt jetzt zu Top-Klub Paris Saint-Germain.

Die Franzosen haben ein wahres Juwel in ihren Reihen, das unter anderem von Borussia Dortmund ganz genau beobachtet wird. PSG hat zwar keinerlei Interesse, sein Top-Talent abzugeben. Trotzdem sind nicht alle Türen zu.

Borussia Dortmund beobachtet PSG-Juwel

Wegen seiner Frühreife wird Warren Zaire-Emery oft mit Jude Bellingham verglichen. Naheliegend, dass der BVB das Juwel als dessen Nachfolger auf dem Zettel hat. Der französische Radiosender „RMC“ berichtet jetzt, dass Dortmund die Entwicklungen um den 17-Jährigen genau beobachtet.

Auf einen Transfer deutet aktuell wenig hin. Paris Saint-Germain, so heißt es, will sein Mittelfeld-Juwel auf gar keinen Fall abgeben. Selbst ein Tauschgeschäft mit Transferziel Bernardo Silva, so berichtet „RMC“, käme für die Franzosen nicht in Frage. Kann sich Borussia Dortmund den Youngster also abschminken?

Der BVB schaut bei Zaire-Emery genau hin. Foto: IMAGO/Le Pictorium

Zaire-Emery will unter allen Umständen spielen

Nicht ganz. Dem Bericht zufolge legt Zaire-Emery besonders großen Wert darauf, in seiner aktuellen Entwicklungsphase auf genug Spielzeit zu kommen. Trotz aller Liebe zu PSG – seinem Verein, seit er acht Jahre alt ist – wäre er bei sinkenden Einsatz-Aussichten auch bereit, einen radikalen Schlussstrich zu ziehen. Deshalb gebe es bislang auch keinerlei Gespräche über eine Verlängerung des 2025 auslaufenden Vertrags.

Letzte Saison pendelte Warren Zaire-Emery in Paris zwischen Startelf, Jokerrolle und Bankplatz, kam in 31 Partien zumindest kurzzeitig zum Einsatz. Sollten seine Chancen auf Spielminuten sinken, dürfte das Borussia Dortmund ganz schnell auf den Plan rufen. Doch nicht nur den BVB. Weitere Schwergewichte haben das Juwel genau im Blick.