Borussia Dortmund kassiert heftige Klatsche – diese Worte fliegen Terzic nun um die Ohren

Das war gar nichts! Nach dem Einzug ins Champions League-Finale kassiert Borussia Dortmund bei Mainz 05 eine bittere 0:3-Klatsche. Dabei zeigte der BVB vor allem in der ersten Halbzeit eine mehr als enttäuschende Leistung. Damit ist der Plan von Trainer Edin Terzić gründlich in den Sand gesetzt worden.

Was gegen Augsburg (5:1) eindrucksvoll funktioniert hat, ist in Mainz komplett in die Hose gegangen. Terzic hat erneut gleich zehnmal rotiert, im Vergleich zum Halbfinale in Paris (1:0) nahezu die komplette Startformation gewechselt. Die Pleite in Mainz nimmt der Trainer von Borussia Dortmund daher auch auf seine Kappe.

Borussia Dortmund: „Das ist uns daneben gegangen“

Seine Ansage vor dem Spiel war unmissverständlich: Der BVB möchte den Rhythmus beibehalten, auch in Mainz Vollgas geben und beide Bundesliga-Partien bis zum großen Finale gewinnen. Das hat bei den 05ern jedoch mal so gar nicht geklappt.

Die Hausherren haben den BVB in der ersten halben Stunde regelrecht überrollt, sind insgesamt ganze sieben Kilometer mehr gelaufen und waren schlichtweg bissiger und engagierter als die Gäste aus Westfalen. Das gefiel Terzić überhaupt nicht – auch, weil seine vorgegebene Marschrichtung damit nicht eingehalten wurde.

„Das ist leider das Gesicht, was wir in dieser Saison viel zu häufig gezeigt haben“, so der BVB-Coach nach dem Spiel bei „Sky“. Ihn ärgere es auch sehr, dass nun die Möglichkeit auf Tabellenrang vier verspielt ist. „Wir wollten die drei Wochen bis zum Finale so nutzen, dass wir die zu den besten drei Wochen der Saison machen – das ist uns heute daneben gegangen“, betonte er deutlich.

Leistung in Mainz „schwer zu erklären“

Doch woher war diese Leistung nach der CL-Gala gekommen? „Das ist schwer zu erklären“, so Terzic. Mainz habe einfach „um jeden Meter gekämpft, haben uns keine Ruhe bei den Ballannahmen gelassen – wir ihnen dagegen schon. Außerdem haben sie uns eiskalt bestraft“, analysierte der BVB-Coach.

Er selbst nehme sich deshalb auch in die Verantwortung, „das liegt alles auch beim Trainer. Deswegen nehme ich mit auch explizit nicht aus.“ Am kommenden Samstag (18. Mai, 15.30 Uhr) gegen Darmstadt bedarf es eines ganz anderen Auftritts, um eine gelungene Generalprobe für das Saison-Highlight in London feiern zu können.