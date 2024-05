Borussia Dortmund verliert in Mainz – SIE freuen sich tierisch über den BVB-Patzer

Ein Wochenende zum schnellen Abhaken für Borussia Dortmund! Die Schwarz-Gelben verlieren das letzte Liga-Auswärtsspiel der Saison mit 0:3 in Mainz. Klar, dass besonders die abstiegsbedrohten 05er über den Sieg jubeln.

Doch es gibt noch einen anderen Verein, der über die Niederlage von Borussia Dortmund tierisch freut. Denn Eintracht Frankfurt könnte es weiterhin unverhofft in die Champions League schaffen – wenn der BVB im entscheidenden Spiel mitmacht.

Borussia Dortmund: Platz 5 steht fest

Mit einem Sieg gegen Mainz hätte die Borussia nochmal an RB Leipzig auf Platz vier herankommen können. Leipzig hatte zuvor gegen Werder Bremen nur Remis gespielt. Mit einem eigenen Sieg hätte Dortmund den Rückstand auf einen Zähler verkürzen können.

So blieb es allerdings beim Vier-Punkte-Rückstand auf den Rivalen aus dem Osten. Damit steht einen Spieltag vor Saisonschluss auch fest: Borussia Dortmund beendet die Spielzeit definitiv auf dem fünften Tabellenplatz.

Aus Sicht der Dortmunder ist das nicht so schlimm. Weil alle deutschen Mannschaften in den europäischen Wettbewerben ordentlich performten, bekommt die Bundesliga einen fünften Startplatz für die Champions League spendiert. Den nimmt man beim BVB gerne.

Frankfurt hofft weiterhin

Aber es könnte noch besser kommen. Sollte Dortmund tatsächlich Real Madrid im Finale der Königsklasse schlagen, dürfte sich sogar noch ein sechster Vertreter über einen Champions-League-Platz freuen. Diesen bekommt Deutschland aber eben nur, wenn Dortmund den Henkelpott als Fünftplatzierter holt.

Da 50 Prozent dessen jetzt feststehen, dürfte man sich am Samstagabend auch in Frankfurt über den überraschenden Erfolg der Mainzer gefreut haben. Die Eintracht hat Platz sechs und damit mindestens die Europa League bereits sicher. Jetzt könnte es sogar in den höchsten Wettbewerb gehen.

Klar ist aber, dass Borussia Dortmund am 1. Juni gegen Real Madrid ein ganz anderes Gesicht zeigen muss, wenn es mit dem Titel klappen soll. Allerdings wird Edin Terzic dann auch wieder seine beste Elf von Anfang an ins Rennen schicken.