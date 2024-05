Marco Reus: Wo zieht es ihn hin? DIESE Klubs buhlen um die BVB-Legende

Die Trennung von Marco Reus und Borussia Dortmund nach der Saison hatte sich bereits angebahnt, seit letzter Woche ist es jedoch auch offiziell. Nach zwölf Jahren bei den BVB-Profis wird er ab Juli ein neues Kapitel aufschlagen. Nur die Überschrift des neuen Kapitels steht noch nicht fest.

Denn Marco Reus dürfte viele verschiedene Optionen haben. Fakt ist: Die BVB-Legende macht weiter, ein Karriereende steht nach seinen Aussagen noch nicht zur Debatte. Doch wo spielt der Offensiv-Star ab Sommer?

Marco Reus: USA, Türkei oder Saudi-Arabien?

Ein Wechsel innerhalb der Bundesliga ist für Reus nahezu ausgeschlossen. Anfang des Jahres kamen Gerüchte zu einer möglichen Rückkehr zu Borussia Mönchengladbach auf – doch die wird es nicht geben. Wie „Sky“ nun berichtet, sollen jedoch mehrere ausländische Klubs an dem BVB-Star dran sein.

So sollen unter anderem die MLS-Schwergewichte St. Louis City und Inter Miami an dem 34-Jährigen interessiert sein. Auch die Wüste lockt: Ronaldo-Klub Al-Nassr soll laut „Sky“ ebenfalls an Reus interessiert sein.

Ein Wechsel nach Saudi-Arabien scheint für Reus jedoch eher nicht infrage zu kommen. Eine Fortsetzung seiner Karriere in den USA könne er sich hingegen wohl sehr gut vorstellen.

Voller Fokus auf das große Finale

Neben Klubs aus Saudi-Arabien und den USA seien auch einige türkische Klubs an Reus dran. Zuletzt kam das Gerücht auf, dass Ex-BVB-Star Thomas Meunier seinen ehemaligen Teamkollegen nach Trabzonspor locken möchte. Ob Reus tatsächlich in die Süper Lig wechselt?

Eine Entscheidung wird erst nach Saisonende erwartet. Schließlich steht mit dem Champions League-Finale nicht nur das Saison-Highlight, sondern auch der mögliche Karriere-Höhepunkt an. Darauf legt Reus vollen Fokus, bevor er sich um seine Zukunft ganz konkrete Gedanken machen möchte.